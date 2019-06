Egy királynak volt egy gyönyörű és nagyon okos leánya. Sajnos, egy ismeretlen betegség gyötörte. Ahogyan növekedett, úgy gyengültek kezei és lábai, látása és hallása is csökkent. Sok orvos igyekezett őt meggyógyítani, de hiábavaló volt minden. Egy öreg bölcs is jelentkezett, hogy meggyógyítja a hercegnőt, mert ő ismeri az élet minden titkát. Az udvarnokok kérték az öreget, hogy segítsen. Az idős bölcs adott a királylánynak egy fűzfa kosarat, amelynek fedele is volt.