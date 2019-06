A KOEN Alapítvány sepsiszentgyörgyi csoportja június 15-én mutatta be a 2019-es vakációs bibliahét programját a vártemplomi imateremben.

Minden évben más országban írják meg az egyhetes foglalkozás programját, amelyet a KOEN Alapítvány munkatársai vállalnak fel önkéntesen. Ebben részt vesznek erdélyi, partiumi, magyarországi (Dunántúl, Dunamellék, Tiszáninnen), felvidéki, kárpátaljai, délvidéki munkatársak. Idén a kárpátaljai testvéreink írták, szerkesztették, álmodták meg az egyhetes vakációs bibliahetes programot, amelynek címe Gyere utánam… vagyis lépj Krisztus nyomdokába.

Jézus követésére hívjuk a gyermekeket e program által. Napi tanítások: légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben és a tisztaságban. Változatos módszerekkel, játékkal, kacagással, énekkel, sok-sok ötletes foglalkozással próbáljuk a gyermekeket közelebb vinni Istenhez. A bemutatónapra csoportvezetők, lelkipásztorok, ikések jönnek el, akik megnézik a közel háromórás ízelítőt, majd elviszik a saját gyülekezetükbe. A környéken 82 csoport igényelte az alapítvány által elkészített vakációs bibliahét programját, a legtöbb református, de kérték evangélikus egyházközségek is.

A KOEN – Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány – 2005-ben jött létre. Felvállalja a Kárpát-medencében már 1993-tól működő, idén 30 ezer gyermekkel, 690 csoportban foglalkozó vakációs bibliahét irányítását. Ennek a megszervezéséhez biztosítjuk évente a programot, a vezetők képzését és a gyermekeknek a segédanyagokat.

Ebben a munkában 2016-tól támogat az Erdélyi Református Egyházkerület is. Célunk, hogy hozzájáruljunk a gyermekek erkölcsi neveléséhez, nemzeti identitásuk erősítéséhez, egymás elfogadásához, a különféle értelmezéseknek lehetőséget adva. Minden évben új programot írunk, szem előtt tartva az egyéni különféleségek és a kreativitás fejlesztését, a közösségi szellem épülését. Munkánk végül egy közösségépítő program formájában ölt testet a gyermekek és a velük foglalkozó felnőttek számára. Célcsoportunk azok az 5–12 életév közötti gyermekek, akik eljönnek a bibliahetekre, valamint az őket körülvevő közösségek: család, iskola, egyház. Az iskolai és egyházi erkölcsi nevelést kiegészítve, programunk hatásaként bízunk benne, hogy a gyermekek elfogadóbbak, toleránsabbak, önállóbbak lesznek, fontosnak tartják a hitet, a vallásukat és nemzetüket.

Isten áldása kísérje a szolgálatot, amely, hisszük, hatással van a gyerekekre és a fiatalokra is, akik segítőként vesznek részt a foglalkozásokon. Köszönet mindenkinek, aki támogat, biztat, lelkesít és részt vesz ebben a szolgálatban!

Minden vakációs bibliahetet szervező egyházközség nevében szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket ezekre az alkalmakra.

Incze Hajnalka,

a KOEN Alapítvány elnöke