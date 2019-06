Heti két alkalommal külön e célra kihelyezett konténerekben gyűjti össze a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. a lebomló hulladékot, egyelőre a Szemerja negyedbeli tömbházaktól. A lakóknak két óra áll majd rendelkezésükre, előre közzétett órarend szerint, hogy a vállalat által ingyenesen biztosított szürke színű vedrek tartalmát a lépcsőházak bejáratához elhelyezett tárolókba ürítsék.

A szolgáltató által biztosított vedrekbe csak biológiailag lebomló hulladékot szabad gyűjteni – figyelmeztetnek az elmúlt héten az érintett lépcsőházaknál kiragasztott tájékoztató anyagok, amelyeken az is szerepel, hogy az ott lakók mikor vehetik át az új szeméttároló edényeket.

A vállalat közlése szerint az új gyűjtési módszer bevezetésére azért van szükség, mert noha jók az eredmények a nem hasznosítható (a lécfalvi telepen lerakóba kerülő) hulladék mennyiségének csökkentése terén, de az újrahasznosítási arány még mindig elmarad az Európai Unió által 2020-ra elvárttól. Az uniós irányelv értelmében a keletkezett hulladék ötven százalékát újra kell hasznosítani, ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha a szelektív gyűjtést bővítik – ezt a célt szolgálja a most bevezetett intézkedés is. A magánházaknál és pár kisebb tömbháznál már alkalmazott módszert fokozatosan kiterjesztenék a város más lakónegyedeire is.

A mintegy háromezer személyt érintő új szabályt július 1-jétől alkalmazza a vállalat az Árnyas, a Benedek Elek, a Domb, a Vasile Goldiș, a László Ferenc, a Jövő, a Stadion és a Rövid utcában, valamint a Fáklya, Hársfa, Hőközpont, Testvériség sétányon található tömbházaknál. A lépcsőházakhoz heti két alkalommal, előre közölt órarend szerint kihelyezett 120 literes gyűjtőkonténereken azt is feltüntetik majd, hogy milyen hulladékot lehet azokban elhelyezni. A vállalat továbbá arról is tájékoztat, hogy azok a lakók, akik a kifüggesztett anyagokon jelzett időpontban nem tudták átvenni az ingyenesen biztosított szürke vödröt, július 1-jétől kezdődően 8 és 16 óra között a cég székhelyén is megkaphatják azokat személyi igazolványuk felmutatásával. A 120 literes konténerek két órán keresztül maradnak a lépcsőházak előtt, ez idő alatt kell a lakóknak beleüríteniük a vedrek tartalmát: háztartási lebomló szerves hulladékot (növényi eredetű, zöldség és gyümölcs, valamint más ételmaradékokat, teafiltert, kávézaccot és ehhez hasonlókat). Aki ezt nem tudja megtenni, mert éppen nincs otthon, továbbra is kiürítheti az eddigi gyűjtőhelyen háztartási szemetét, és a már megszokott gyűjtőpontokon megmaradnak az újrahasznosítható hulladék lerakására szolgáló konténerek is.

Máthé László, a vállalat igazgatója az intézkedés kapcsán egyebek mellett rámutatott: az új rendszerrel azt a célt követik, hogy a lakosságnak a jövő évtől ne kelljen többet fizetnie a szemétszállításért. Amennyi­ben ugyanis nem sikerül teljesíteni az uniós irányelvekben foglalt újrahasznosítási arányt, az büntetéshez vezet, ami miatt a vállalat is kénytelen emelni a díjat. Az azonban nem mindegy, hogy milyen mértékű emeléssel (2–3 lejjel, vagy ennek tízszeresével) kell számolni majd. „A lakók értik a különbséget, értik azt is, hogy az ő érdekük odafigyelni. A tömbházakban sokan hanyagolják el ezt a kérdést, ezért most azon dolgozunk, számukra is érthető legyen, hogy a szelektálás nem a mi agyszüleményünk, nem a Tega érdeke, hanem épp az egyén számára fontos” – fogalmazott Máthé László.