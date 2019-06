Felszerelik a köpeci rendelőt

Dr. Ágoston István családorvos örvendetesnek mondotta, ahogy a helyi és megyei önkormányzat együttműködve segíti a falusi rendelők karbantartását és felszerelését. Hasznát látták ennek a köpeciek, amikor az épület felújítását megoldhatták, s most is, amikor azok engedélyeztetéséhez a legszükségesebb gépek beszerzésére érkezik segítség. „Azt is mondhatnám, hogy a rendelő most telik meg tartalommal. Az én köpeci, miklósvári és felsőrákosi rendelőm szépen rendbe van téve, most pedig figyelmet fordíthatunk azon alapeszközök beszerzésére, amelyek szó szerint életeket menthetnek vagy életminőséget befolyásolhatnak. Nem kell különleges dolgokra gondolni, de nekünk sokat jelent, hogy lesz EKG-nk, sterilizálónk, kissebészeti eszközeink, véroxigén-mérőnk, defibrillátorunk vagy oxigénfejlesztőnk, és helyben, gyorsan nyújthatunk segítséget. Úgy vélem, ezzel a negyvenezer lej körüli befektetéssel legalább olyan eszközökhöz jutunk, amelyekkel nyolc-tíz vagy akár még több évig is megfelelő munkát lehet majd végezni. Remélem, a program folytatódik, és jövő esztendőben kolléganőm, a Bibarcfalvát és Bodost ellátó dr. Deák Brigitta részesül ilyen jelentős fejlesztésben” – mondotta.

Ágoston István szerint sem Dimény Lászlónak, sem másnak nem kell amiatt aggódnia, hogy a családorvosi ügyelet elköltözik Barótról. Bár igaz, hogy az a Kossuth Lajos utcai épület, amelyben több orvos és fogorvos is kifejti tevékenységét, nincs valami jó állapotban – a városi rendelők felújítására egyelőre nem lehet pályázni –, de szerződésük odaköti. „A családorvosok ügyelete a közigazgatási területen dolgozó orvosok társulását jelenti, velem együtt pedig tagjai még Mandan Liviu (Bardoc), Szilágyi Ferenc (Vargyas), Deák Brigitta (Bibarcfalva) és Gyulai Sándor (Barót). Székhelyünk Baróton, az Erpék udvarán levő épületben található, tevékenységünket pedig a közegészségügyi igazgatóság és az egészségügyi biztosító beleegyezésével, jóváhagyásával és ellenőrzése alatt végezzük. Mindenkit biztosíthatok, fel sem merült – de nem is tehetnénk meg egykönnyen –, hogy elköltözzünk” – nyilatkozta Ágoston István.