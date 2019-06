Az elöljáró meglátása szerint a munkálatok ideje alatt sok bosszúságot okozott a lakosságnak a sok sár, az esős időjárás miatt sok sánc betemetődött és nehezen lehetett járművekkel beállni az udvarokra. Bokor Tibor azt is közölte, hogy azt szerette volna, ha még idén elkezdődne, főleg Nyujtódon, a főút mentén a járdaépítés, de minden valószínűség szerint erre a munkálatra ebben az évben már nem kerülhet sor. A vízvezetés és csatornázás után ugyanis a gázt is bevezetnék a három faluba, s Kézdioroszfaluba is a vasúti átjárótól kezdődően Nyujtód lemhényi kijáratáig. Jelenleg a gázszolgáltatóval tárgyalnak a megoldásról, és ha közös nevezőre jutnak, akkor jövőre gázvezetésre is sor kerül. Azért nem akarnak ezt megelőzően járdát építeni, mert a gázvezetéskor azt fel kellene törni. A megyei vízszolgáltató felhívja az említett helységek lakosainak figyelmét, hogy a Közüzemek Rt. kézdivásárhelyi székhelyén, a Budai Nagy Antal utca 1. szám alatt már fogadják az ivóvíz- és szennyvízhálózatra való rácsatlakozásra vonatkozó kéréseket. Érdeklődni a 0267 364 454-es telefonszámon lehet.