Jöhet a nyugdíjemelés

A képviselőház már tavaly decemberben megszavazta a jogszabályt, amely később nem állta ki az ellenzék által kezdeményezett alkotmányossági normakontrollt, így visszakerült a parlamenthez kiigazítás végett. A szenátus múlt szerdán szavazott róla, de az elfogadásához szükséges 68 voks helyett csak 67 szenátor szavazatát kapta meg. A képviselőház most döntő fórumként fogadta el a törvényt.

A tervezett nyugdíjemelések tekintetében a honatyák nem változtattak, így szeptembertől 15 százalékkal nő a nyugdíj. Lényeges emelés jövő év szeptember elsejétől lesz, akkor a nyugdíjpont – aminek alapján kiszámolják az öregségi járandóságot – értéke elérné az 1775 lejt. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak a jövő év őszén több mint 60 százalékkal lesznek magasabbak a jelenleginél, és 40 százalékkal haladják meg a most szeptember elsejétől esedékes szintet.

A törvényt 197 honatya támogatta 70 tartózkodás mellett, egy ellenszavazat sem volt. Ennek ellenére a fő ellenzéki pártok kételyeiket fejezték ki, hogy lesz-e elég pénz az állami költségvetésben a tervezett nyugdíjemelésre. Azzal vádolták a kormányt, hogy populista intézkedéseket hoz a jövő évi parlamenti választások előtt. A vitán A Nemzeti Liberális Párt képviselője, Valeria Schelean úgy vélte, a törvényszöveg második változata sem világosabb az elsőnél, szerinte nem hozták összhangba azt az alkotmánybíróság határozatával. A Mentsétek meg Romániát Szövetséget képviselő Cristian Seidler azt kifogásolta, hogy nem törölték a tervezetből a különleges nyugdíjakat. Az RMDSZ képviseletében felszólaló Csép Éva Andrea szerint, régóta várt törvényről van szó, amelynek elfogadását alakulata is támogatja. A szövetség egyébként korábban kifogásolta a különleges, mások mellett a honatyákat is megillető járandóságok fenntartását.

Viorica Dăncilă miniszterelnök és Eugen Teodorovici pénzügyminiszter korábban többször kijelentették, hogy van pénz a költségvetésben a nyugdíjemelésekre, és arról biztosították a közvéleményt, hogy a tervezett emelések fenntarthatók.

A jogszabály csak akkor lép hatályba, ha Klaus Iohannis elnök kihirdeti. Az államfő korábban már többször azt vetette a kormány szemére, hogy fenntarthatatlan kiadásokba bocsátkozik az államadósság növelésének terhére.