A törvény szerint a múzeum az 1945–1989 közötti időszak társadalmi, gazdasági és kulturális életét mutatja be úgy, hogy a közönség megfelelő módon tájékozódhasson a kommunista rezsim ellenfelei ellen elkövetett erőszakról, gyilkosságokról, kínzásokról. A kiállítandó anyagot közintézményekkel való együttműködésekből, adományokból, vásárlásokból kell előteremteni.

A múzeum a kulturális minisztérium alárendeltségébe tartozik, amelynek a jogszabály hatályba lépésétől számított 120 napon belül határozatot kell beterjesztenie a kormányhoz az intézmény megalapításáról.

A kommunizmus borzalmait bemutató múzeum megalapítása nem új ötlet, Traian Băsescu volt államfő is javasolta 2006-ban, amikor történészek által készített jelentés alapján elítélte a kommunizmust. Az ő két elnöki mandátuma alatt azonban nem valósult meg, ezért 2014 decemberében Temesváron az 1989-es rendszerváltozás 25. évfordulója alkalmából Klaus Iohannis jelenlegi elnök is szorgalmazta az alapítást.

Az új múzeum a Nép Házában kapna helyet, amelyben a parlament is működik. A gigantikus méretű épület rendkívül sokba került, és arra volt hivatott, hogy kielégítse a Nicolae és Elena Ceauseșcu egykori kommunista diktátorházaspár szeszélyeit és luxusigényét, miközben az ország lakossága nélkülözéseket volt kénytelen elszenvedni. Az épületben működik már egy kortárs művészeti múzeum.