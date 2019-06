Az Európa Tanács vizsgálja az ukrán nyelvtörvényt

Románia is kezdeményezte, hogy az Európa Tanács (ET) külön eljárásban vizsgálja az ukrán nyelvtörvényt – közölte Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő tegnap az MTI-vel.

Zsigmond Barna Pál – aki az Európa Tanácshoz delegált magyar küldöttségnek és az ET jogi bizottságának a tagja – elmondta: Magyarország már korábban kezdeményezte az ukrán nyelvtörvény vizsgálatát az Európa Tanácsnál, az illetékes bizottság azonban úgy döntött, hogy Ukrajna általános monitorizálásával együtt vizsgálja ezt a kérdést. Erre válaszként Magyarország néhány hónapja rendezett egy sikeres eseményt, amelyen a kárpátaljai magyar és román közösségek képviselői elmondták, milyen sérelmek érik az ukrajnai kisebbségeket a nyelvtörvény miatt.

Most a román delegáció is kezdeményezte, hogy ne az általános monitorizálással, hanem külön vizsgálja meg a tanács az ukrajnai helyzetet, a magyar küldöttség pedig támogatja a kezdeményezést – ismertette a politikus.

Ukrajnában 400 ezer román él, s őket is erősen érinti a nyelvtörvény – jegyezte meg a képviselő.

Kiemelte, Magyarország bízik benne, hogy a július 21-i választás után olyan parlament lesz Ukrajnában, amely szakít az eddigi gyakorlattal és megváltoztatja a törvényt, az ukrán–magyar kapcsolatok pedig jó irányt vesznek, és vissza­térhetnek ahhoz a szellemiséghez, amely a 2017 előtti időszakot jellemezte.