Műanyag kéreg fedi el a part menti sziklákat

A Science of the Total Environment folyóiratban publikált tanulmány szerint a leginkább használt rágógumira vagy kinyomott fogkrémre emlékeztető foltok nem csupán aggasztó jelei az óceánokban felhalmozódó hulladék problémájának, hanem fenyegetést is jelentenek a sziklákon élő és táplálkozó organizmusokra nézve – írja a Science Alert tudományos honlap.

A portugáliai Tenger- és Környezettudományi Központ (MARE) munkatársai 2016 óta vizsgálják a vulkáni eredetű Madeira szigetének part menti szikláin megtapadó műanyag részecskéket és tanulmányozzák azok hatását a helyi ökoszisztémára.

„Ahogy a nagy méretű műanyagdarabok a sziklás partokhoz csapódnak, a kőzeteken kialakulnak ezek a műanyag kérgek, hasonlóan az algák vagy zuzmók megtelepedéséhez” – mondta Ignacio Gestoso ökológus. A begyűjtött minták kémiai elemzése révén a kutatók megállapították, hogy a műanyag foltok legfőbb alkotóeleme a polietilén, amely a legszélesebb körben használt műanyag, és amelynek legnagyobb felhasználója a csomagolóipar.

A kutatók szerint a vizsgált sziklák felszínének már csaknem 10 százalékát ez a polietilén kéreg borítja. Megállapították továbbá, hogy az algaevő közönséges particsiga épp olyan otthonosan érzi magát a műanyag kérgen, mint magukon a sziklákon, ami azt sugallja, hogy valószínűleg nem csupán az algát, hanem a műanyagot is elfogyasztja.