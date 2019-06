Az utca hangja

Azzal számoltam, hogy esetleg nem tudunk bemenni, mert sokan lesznek, azzal viszont nem, hogy a medence le lesz foglalva magánjellegű bulira, és azért nem lehet használni. Nem az az egy-két óra fáj, amit ott töltöttünk volna a gyermekekkel, csak felháborítónak találom, hogy egy ilyen létesítményt magáncélra ki lehet bérelni, s be lehet zárni az ajtót a többi látogató előtt. Ilyenképp hiába mind reklámozzák a helyet, ha a turistának, aki talán épp egy más helységből látogat el hozzánk, keserű szájízzel kell távoznia, mert zárva, lefoglalva találja a feredőt. Azon gondolkodom, mit is üzen ezzel az üzemeltető, valamint a városvezetés a város lakóinak és a városunkba látogató turistáknak. Egyeseknek valahogy több jár városunk kis fürdőhelységéből, mint a többi halandónak?

K. M., Sepsiszentgyörgy. Egy civil szervezet jótékonysági rendezvényét megelőző napokban gyűltünk össze önkéntesként adományokat válogatni. Az előző időszakban sokan ajánlottak fel ruhát, lábbelit, játékokat rászoruló családoknak, ezeket kellett csoportosítani, becsomagolni, idénynek megfelelően kiválogatni. Örömmel nyugtázzuk, hogy egyre többen megmozdulnak egy-egy felhívásra, azonban a ruhák, cipők, játékok szelektálása már nem bizonyult ennyire szívderítőnek. Több zsáknyi viselhetetlen, szakadt, koszos ruhaneműt selejteztünk ki, használhatatlanságig elnyűtt, széttaposott vagy talpától megvált lábbelit, elromlott, hiányos játékokat. Hirtelen az jutott eszembe, vajon mi vezérel némelyeket, hogy hasonló dolgokkal kívánják enyhíteni egy tűzkárosult vagy többgyermekes család kilátástalan helyzetét? Beleképzelik-e egy pillanatra is magukat az ők helyzetükbe, viselnék a foltos nadrágot, az elhasadt blúzokat, festékes dzsekit, a szakadt cipőt vagy a piszkos alsóneműt? Ezeknek a dolgoknak a kukában a helye, nem egy karitatív szervezetnél. Lehetőségem volt megtapasztalni, az érintett családok általában jó szívvel veszik, ha segítik őket a legszükségesebbekkel. Ha segíteni kívánunk, akkor valóban eszerint cselekedjünk, s legyünk belátóak, megfontoltak.

M. É., Kézdiszentlélek. Hálámat és elismerésemet szeretném kifejezni a sepsiszentgyörgyi Virclean Trio szőnyegmosodának, amiért a cégtulajdonos a kitisztított szőnyegekkel együtt hiánytalanul visszahozta megtakarított pénzemet is, amit a lakás felújítása idején az egyik tisztításra szánt szőnyegbe rejtettem el, de megfeledkeztem róla.