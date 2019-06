Rövid ismerkedés után a református templomban tartott a szolgálatra ráhangoló áhítatot a falu lelkésze. Itt hangzott el: a misszió lényege, hogy jó, emberi, szeretetre alapozott kapcsolatot építsünk a sátorba betérő és magunk között – egy olyan hidat, amin Jézus végig tud majd menni.

Bardócz Csaba, a Keskeny út misszió vezetője az elméleti misszi­ós módszerek, tapasztalatok átadása után a gyakorlati kivitelezésre helyezte a hangsúlyt. A képzésen résztvevők Ikafalva utcáit végigjárva szóba elegyedtek az emberekkel, és igyekeztek úgy irányítani a beszélgetéseket, hogy Istenről, a hitről is beszélgessenek a megszólítottakkal. A Keskeny utas önkénteseket is meglepte, hogy mennyire nyitottak a spontán beszélgetésre az ikafalviak, és mennyire vendégszerető emberek. A sok kellemes visszajelzésen felbuzdulva vasárnap reggel is sor került egy rövid falumisszióra, majd az Isten házában folytatódott a program.

A Keskeny utas csoport két részre oszolva teljesített szolgálatot a rendkívüli istentisztelet alatt: volt, aki Bálint Gyopár és Dénes Dorottya hangszeres kísérete mellett a missziós daloskönyvből énekelt, a csoport másik része pedig a helybeli gyermekeknek és az Ikafalván táborozó Waldorf-tagozatos sepsiszentgyörgyi iskolásoknak tartott vasárnapi iskolát. A délelőtt az előző napon tanultak gyakorlatba ültetésével telt el, majd Bardócz Tímea Láthatatlan színház címmel vezetett műhelyfoglalkozást. Ebéd után a nyári programok, kiemelten a tusványosi jelenlétünk részleteit, feladatait beszéltük meg.

Hálásak vagyunk, hogy úgy vághatunk neki a nyárnak, hogy „van emberünk”, rengeteg önkéntesünk.

A Keskeny út misszió sajtószolgálata