Gabriel Leș erről tegnap beszélt az Agerpres hírügynökségnek, miután szerdán megkezdődött a szakmai egyeztetés és a kölcsönösen elfogadható megoldás keresése a Székelyföld keleti határán található sírkert ügyében a hadisír-gondozásért felelős magyar és a román szervezetek között. „A felek azt hangsúlyozták, hogy félre kell tenni az érzelmi megközelítést, pragmatikus, nyílt párbeszédre van szükség, összhangban az európai, euroatlanti értékekkel, a Magyarország és Románia közötti stratégiai partnerséggel: ez vezethet el az esetleges ellentétek elsimításához” – mondta a tárcavezető.

Gabriel Leș hozzátette: a felek megállapodtak abban, hogy a szakértők közösen járják majd be a helyszínt, és mivel az úzvölgyi sírkertben más nemzetiségű katonák is nyugszanak, erre valamennyi érintett ország képviselőit meghívják.

Gabriel Leș szerint a tárgyalásokat a lehető leggyorsabban szeretnék lefolytatni, így néhány héten belül eldőlhet, hogy megfelelő-e a román fél által javasolt megoldás, miszerint az úzvölgyi hősi temető kezelését a román védelmi minisztérium veszi át.

Szerdán a magyar honvédelmi minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum küldöttsége egyeztetett Bukarestben a Hősök Emlékének Országos Hivatala (ONCE) vezetőségével. A felek kölcsönösen bemutatták egymásnak a sírkertre vonatkozó levéltári forrásaikat.

A magyar küldöttséget vezető Kovács Vilmos szerint a román fél számára is egyértelművé vált, hogy a Dormánfalva önkormányzata által elhelyezett ortodox keresztek az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében szolgáló katonák maradványai fölé kerültek. A magyar fél a súlyosan kegyeletsértő állapot megszüntetését kérte.

Strasbourgot is tájékoztatták

Az Európa Tanács intézményei­nek vezetőit tájékoztatta levélben az úzvölgyi katonai temető ügyében elkövetett jogsértésekről az RMDSZ. A Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Korodi Attila, az ET parlamenti közgyűlésének RMDSZ-es tagja által aláírt levelet megküldték az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elnökének és alelnökeinek, az ET politikai csoportjainak és az EU-tagállamok nemzeti delegá­cióinak. Az Európa Tanács június 24–28. között ülésező parlamenti közgyűlésében az RMDSZ felhívta a nemzetközi partnerek figyelmét a kisebbségekkel szemben Úzvölgyében zajló jogsértésekre. Korodi Attila elmondta: bár Románia mindenütt azt hangsúlyozza, hogy példaértékűen bánik kisebbségeivel, ezt a romániai magyar közösség mégsem érzékeli. „Románia még mindig úgy tekint az itt élő kisebbségekre, mint nemzetbiztonsági kockázatra, ezért az ország törvényeit is kettős mércével alkalmazza velünk szemben: számos jogsértés történt az úzvölgyi temetőben, mi több, a jogsértések sorát az állam intézményei folytatják, semmibe véve az ország törvényeit” – fejtette ki Korodi Strasbourgban.