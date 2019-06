Zöld utat kapott a levélszavazás

A bizottság tagjai szerdán kezdték meg és tegnap is folytatták a vitát az Országos Választási Hatóság által javasolt tervezetről, amely az államelnök-választást szabályozó 2004/370-es törvényt módosítaná. A tervezet szerint az államelnök-választás évében április elsejétől kezdve a választási kampány tizenötödik napjáig a külföldön élő román állampolgárok a választási hatóság honlapján elérhető típusnyomtatvány révén kérhetik felvételüket a választási jegyzékbe. Ennek kitöltésekor meg kell adni a pontos nevet, a személyi számot, azt az országot és azt a települést, ahol a választópolgár szavazni óhajt, és csatolni kell a kérvényhez a személyazonossági igazolvány másolatát szkennelt vagy lefotózott formában. Ahhoz, hogy levélben szavazhassanak, a külföldön élő román választópolgároknak szintén regisztrálniuk kell a választási hatóság listáján, a hatóság pedig az összesített névsorokat elküldi a külföldi szavazókör­ze­teknek.

A bizottság tegnap arról is döntött, hogy a külföldi szavazókörzetekben a választás vasárnapját megelőző pénteken és szombaton is lehet majd szavazni. Az ország területén a szavazás vasárnap reggel 7-kor kezdődik, az urnazárás időpontja 21 óra, azonban a külföldön élő román állampolgárok számára kialakított határon túli szavazókörzetekben már az ezt megelőző pénteken és szombaton is lehet voksolni: pénteken helyi idő szerint déli 12-től 21 óráig, szombaton helyi idő szerint 7 órától 21 óráig.

Határozat született arról is, hogy a határokon túli szavazókörzeteknél a sorban álló választópolgárok az urnazárás hivatalos időpontja, azaz 21 óra után is szavazhatnak majd. A testület által elfogadott módosítás értelmében a külföldi szavazókörzeteknél a bizottsági elnök 21 órakor megállapítja a voksolás lezárulását, de a szavazóhelyiségben tartózkodó, illetve az annak bejárata előtt várakozó választópolgárok 21 óra után is leadhatják voksukat.

Dorin Bădulescu, a parlamenti különbizottság elnöke arról tájékoztatott: a módosítás értelmében minimum 75 nappal a választás előtt ki kell tűzni annak időpontját. A korábbi szabályozás szerint ez az időtartam csak 60 nap volt. A választás időpontját határozatban szabja meg a kormány.

A testület tegnap kedvezően véleményezte a diaszpórában élők voksolásával kapcsolatos jogszabályokat módosító tervezetet. Egyöntetű szavazással fogadták el a jelentést, amelyet elküldenek a szenátus házbizottságához, hétfőn szavaznak róla a felsőház illetékes szakbizottságai, majd a plénum elé kerül. A módosításokról a képviselőház szavaz ügydöntő házként.