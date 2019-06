Az újságírók szerint Dinamo-szurkolók keménymagja rongált és provokált Úzvölgyében, a felvételek alapján 19-re becsülik a számukat, közülük ötöt név szerint is azonosítottak. A randalírozók legalább egy hétig semmit nem osztottak meg a közösségi oldalakon az úzvölgyi akciójukról, de miután senki nem háborgatta őket, közzétették a sírkertben készült fotókat. (Főtér/Maszol)

JÓ ÚTON HALADNAK. Románia 20. legjobb egyeteme lett a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem – derül ki az uniRank idei felméréséből. Az uniRank nemzetközi rangsort független kutatóintézetek állítják össze és publikálják, több ország egyetemei mellett a romániaiakat is listázzák. A felmérés szerint az alig tizenkilenc éve alapított Sapientia a vizsgált 79 romániai felsőoktatási intézet közül az előkelő huszadik helyet foglalja el, olyan hazai egyetemeket utasítva maga mögé, mint a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem vagy az aradi Aurel Vlaicu Egyetem. Az összesítésben egyébként a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szerepel az első helyen. (Székelyhon)

SZABADNAPOKRÓL IDŐBEN. A kormánynak minden év január 15-éig kell döntenie és határozatba foglalnia, hogy a törvényes ünnepnapokat megelőző vagy azokat követő munkanapok közül melyeket nyilvánítja munkaszüneti nappá. Az erre vonatkozó törvénytervezetet szerdán fogadta el a képviselőház. A munkatörvénykönyvet módosító javaslat 269 támogató és egy ellenszavazatot kapott az alsóházban. A tervezet értelmében a hivatalos ünnepnapokat megelőző vagy követő szabadnapok megjelölése mellett ezek pótlásának dátumáról is rendelkeznie kell a kormány határozatának. (Agerpres)

BÍRÁLJÁK A KORMÁNYT. Sajnálattal vette tudomásul a Velencei Bizottság, hogy a romániai igazságügyi reform legproblémásabb elemeit, amelyeket a testület tavaly októberi jelentésében beazonosított, vagy nem módosították, vagy súlyosbodtak. Az intézet honlapján közzétett közlemény szerint nagyon aggasztó, hogy a kormány sürgősségi rendeletekkel módosítja a törvényeket. Bár az alkotmány egyértelműen leszögezi, hogy ennek kivételes jellegű intézkedésnek kell lennie, a törvények sürgősségi rendeletek által való módosítása megszokott gyakorlattá vált. Kulcsfontosságú állami intézmények működésének alapvető szabályai változnak előkészítés és konzultáció nélkül, túl gyorsan és túl gyakran, ami legitim kérdéseket vet fel az eredmények megbízhatóságával és a változások valódi okaival kapcsolatban. Az ebből eredő törvényszövegek nem világosak. A testület felkérte a román hatóságokat, hogy drasztikusan korlátozzák a sürgősségi kormányrendeletek használatát. (Marosvásárhelyi Rádió)