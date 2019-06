Az elképzelést a korábbi változatot is megtervező Zsigmond Pál ismertette. Elmondása szerint a rendezetlen térrész újragondolása volt a feladat, oly módon, hogy a prefektúra elvárásainak is megfeleljen. Az önkormányzat azt kérte, hogy egy nagyobb színpad, télen pedig egy korcsolyapálya is elférjen, ugyanakkor meg kellett hagyni az autós bejárási lehetőséget a főtéren át a megyeháza udvarára (szerk. megj.: ezt is a prefektúra perelte ki), illetve a színpadhoz és a korcsolyapályához szükséges műszaki berendezéseket szállító tehergépkocsik számára is hozzáférhetővé kellett tenni a területet. Mivel ez a terület kissé magasabb a már meglévő főtérnél, a szintkülönbség áthidalására egy széltől szélig szabálytalanul hullámzó lépcsősort terveztek, nagyjából oda, ahol most dézsás dísznövények sorakoznak. A megyeháza felől lesz korlát is, a park felé azonban zöldövezettel teremtik meg az átmenetet, amihez néhány tuját el kell majd költöztetni. A Gábor Áron utca felől a tanácsülésen bemutatott látványterv szerint két háromszögű zöldövezetet alakítanak ki, és ott lesz a tehergépkocsik bejárója is. A parknak a virágárusoktól rézsútosan átszelő sétányát egészen a prefektúra külső sarkáig meghosszabbítják, ott nem lesz lépcső, mert akadálymentes közlekedést kívánnak létrehozni. Természetesen lesz világítás, tűzcsap, a színpad rögzítéséhez szükséges elemeket és biciklitárolókat, még információs pannót is elhelyeznek az új térrészen. Burkolata olyan lesz, mint a főtéré.

Elsősorban nem a prefektusnak az elvárásait szeretnék teljesíteni, hanem a város polgárainak, akik igénylik, hogy ez a befejezetlen, rendezetlen terület ne maradjon így – jelentette ki a bemutatást követően Antal Árpád polgármester, arra is emlékeztetve, hogy az önkormányzat eredetileg a parkot szerette volna bővíteni, nem a teret. Ebben az országban azonban nem ugyanazok a szabályok érvényesek minden városra – tette hozzá, és elmondta, hogy amikor Klaus Iohannis államfő (aki korábban tizenegy évig volt Nagyszeben polgármestere) néhány éve erre járt, megdicsérte a főteret, és elcsodálkozott azon, hogy a titkosszolgálatoknak kellett engedélyezniük az átalakítást. Antal Árpád hangsúlyozta: a legfontosabb az, hogy a városnak ez a része is rendezett legyen, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy egyszer majd eljön az idő, amikor az önkormányzat döntheti el, mi legyen a városban. Végül tréfásan megjegyezte: az új térrész arra is alkalmas lesz, hogy tüntetni lehessen a prefektúra előtt.

Ellenvetés nem volt. A korábbi, sárkánydombos tervet hevesen ellenző Rodica Pârvan szociáldemokrata tanácstag örömét fejezte ki, hogy megszabadulunk ettől a látványtól, sajnálkozott, hogy az általa javasolt játszótérnek (amelynek mintáját Franciaországból hozta) nem szorítottak helyet, rákérdezett viszont a központ másik szégyenfoltjára, a Bodok Szálloda romladozó épületére. Erre a polgármester szeptemberben ígért választ. Az új térrészről Sztakics Éva alpolgármester közölte, hogy 2,29 millió lejbe fog kerülni, a kivitelezési tervek két hónap múlva készülnek el, az engedélyek beszerzése egy újabb hónapba telik, maga a megvalósítás pedig hat hónapig tart.

Ezt a tervet a titkosszolgálat nem tudja elgáncsolni – közölte érdeklődésünkre Antal Árpád polgármester, és el is magyarázta, hogy miért nem: az érvényes városrendezési tervben a főtér kibővítése szerepel. A park kibővítéséhez módosítani kellett volna a városrendezési tervet, és ez nem sikerült 2015-től a központi hatóságok ellenállása miatt.