„Az EMNP megalakulásától kezdve fő programpontjának tekinti a történelmi régiók romániai visszaállítását. Hisszük és valljuk: nemcsak a magyar közösségek területi autonómiájára van szükség, hanem arra is, hogy az összes történelmi régió saját pénzügyi és közigazgatási hatáskörökkel rendelkezzen. Tulajdonképpen nem kérünk mást, mint a német modell romániai alkalmazását, hiszen ami Németországban működik, az nekünk is megfelel” – fejtette ki Csomortányi István. Az EMNP elnöke rámutatott: a román kormányzatok mindmáig adósak maradtak az ország közigazgatási átalakításával, az 1968-as megyereform pedig szerinte kifejezetten káros volt a magyar közösségekre nézve.

„Az SZNT európai polgári kezdeményezése szoros össze­függésben van a történelmi régiókkal, ez ugyanis – a Minority SafePackhez képest – már nem csupán nyelvi és kulturális jogokról, hanem földrajzi területekről és költségvetési forrásokról is szól. Célunk, hogy az Európai Unió parlamentje úgy szabályozza az uniós kohéziós politikákat, hogy a tagállamok az EU-s forrásokat ne hasznosíthassák valamely régió kárára, elsorvasztására” – szögezte le Csomortányi. Megjegyezte: történelmi régió alatt olyan földrajzi egységeket értenek, melyek nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkeznek. Úgy vélekedett: nem csak a magyarok által lakott régióknak származna előnyük a kezdeményezésből, így azt akár román nemzetiségűek is nyugodt szívvel támogathatják.

A pártelnök nagyváradi sajtótájékoztatóján elhangzott: pénteken Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Izsák Balázs, az SZNT elnöke közösen megkoszorúzzák a nagyváradi várban nemrég felavatott, Szent László sírját jelölő emlékhelyet, majd ezt követően tájékoztató fórumot tartanak, amellyel hivatalosan is kezdetét veszi az európai polgári kezdeményezéshez kötődő partiumi aláírásgyűjtés.