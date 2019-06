A szlovák államfő ellátogat a Gombaszögi Nyári Táborba

Az eseménynek a tábor területén Tóth Károlyról, a so­morjai Fórum Kisebbségkutató Intézet néhány éve elhunyt alapító igazgatójáról elnevezett sátor ad otthont. Az államfő a szlovákiai magyarokkal és a kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszol majd. A közlemény szerint az új szlovák köztársasági elnökkel Mózes Szabolcs, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója fog beszélgetni.

Gombaszög a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb fesztiválja és szabadegyeteme, amelyre idén július 15. és 21. között kerül sor.

A tábor szervezői az elmúlt években már többször is meghívták Gombaszögre a hivatalban lévő szlovák államfőt, de eredménytelenül. Andrej Kiska, Čaputová elődje egyetlen alkalommal sem tett eleget a meghívásnak.

Zuzana Čaputová az elnökválasztási kampányban a magyarok által lakott régiókat is meglátogatta, és kijelentette, hogy nemzetiségre való tekintet nélkül minden szlovák állampolgár elnöke akar lenni. Nézetei a nemzetiségi kérdésben nem ismeretesek. A közelmúltban azonban közölte, hogy választási ígéretéhez híven a jövőben szeretne szorosabban együttműködni az országban élő nemzeti kisebbségekkel is, ezért soraikból egy héttagú kisebbségi tanácsadó testületet hoz létre. Ezzel a témával korábban a szlovák államfők nem foglalkoztak.

A Gombaszögi Nyári Tábor a szlovákiai magyarok több évtizedes hagyományokra visszatekintő rendezvénye. Az első táborozást a baloldali Sarló mozgalom szervezte meg 1928-ban, majd a szocialista rendszer idején a csehszlovákiai magyarokat összefogó Csemadok közművelődési egyesület egyik legjelentősebb rendezvénye, fesztiválja volt. A tábort jelenlegi formájában 2008 óta rendezik meg. Évente több ezer táborozója és látogatója van.