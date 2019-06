Súlyos erdőtüzek pusztítanak Katalóniában

Az erdő La Torre de l’Espanyol település mellett kapott lángra szerdán, és egyelőre nem sikerült megfékezni a rohamosan terjedő tüzet, pedig helikopterekről és repülőkről is oltják. A helyzetet súlyosbítja az egész Spanyolország és Nyugat-Európa más területeit is sújtó trópusi meleg, amely még napokig eltarthat. A magas hőmérséklet és az erős szél táplálja a lángokat. Sokakat kellett kitelepíteni a környékbeli településeken, La Torre de l’Espanyolban, Flixben, Vinebrében és Palma d’Ebrében is. Miquel Buch attól tart, hogy amennyiben nem sikerül gyorsan megfékezni a lángokat, akár húszezer hektárnyi erdő is elpusztulhat.