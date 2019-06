Két sportlétesítménnyel gazdagodik Barót

A határozattervezetet ismertető Lázár-Kiss Barna András polgármester elmondta: az országos társaság jelezte, amennyiben rendelkezésükre bocsátanak egy 164 × 86 méter nagyságú területet, oda labdarúgópályát, 20 × 40 méteres edzőpályát, öltözőt és 750 férőhelyes lelátót építenek. A hivatal szakembereivel számba vették a telkeket, s úgy látták, a feltételeknek csak a Technika-telepen lévő terület felel meg. Igaz, hogy távol esik a központtól – ismerte el –, de úgy véli, mégsem elszigetelt, nehezen megközelítő helyről van szó, hiszen itt lesz a 131-es megyei út bekötője, ami pedig belátható időn belül megépül. „Barót csak profitálna a beruházásból, hiszen egyetlen lejébe sem kerülne a tervek megvalósítása, viszont egy korszerű épületegyütteshez jutna. Meggyőződésem, hogy mindenképp megéri a projektben részt venni, még akkor is, ha kicsit távolabb épül a sportbázis a várostól, ezért azt javaslom, a telket ideiglenesen adjuk át az építőnek” – mondotta.

Nagy István üdvözölte, hogy a városvezetés odafigyel a sportbázisfejlesztésre, de szerinte elhibázott lenne, ha ahelyett, hogy a már meglévőt modernizálnák, a várostól távol építkeznének. Mint mondotta, a kiszemelt területet az ő polgármestersége idején vásárolták, s azt szerették volna, ha az államtól még visszakövetelt húsz hektárral kiegészítve ipari parkot hozhatnának ott létre. Aztán miután az állam sem adta vissza a területet, és az ipari park ötletét is megtámadták a cementgyár létesítését célzó felvetés miatt, minden dugába dőlt. Véleménye viszont továbbra is az, hogy a Technika-telepen nem mást, hanem gazdasági tevékenységet kell végezni.

Nagy István nem tartotta jó ötletnek azt sem, hogy az Országos Beruházási Társaságnak átadják a középiskola és az általános iskola udvarának egy részét, hogy az oda sporttermet és öltözőt építsen. A független képviselő szerint nem üdvös, hogy a két, néha egymással civakodó intézmény – a Baróti Szabó Dávid Középiskola és a Gaál Mózes Általános Iskola – mellé még egy intézményt, a Tanulók Klubját is „bezsúfolnák”. Érvelése szerint nem a megyei tanács alárendeltségébe tartozó Tanulók Klubjának kellene pályáznia, hanem a városnak – akárcsak az ő polgármestersége ideje alatt, amikor a sportcsarnok vagy éppen az egyik ANL-s tömbház megépült.

Lázár-Kiss Barna András válaszában elmondta: ezt a típusú pályázatot csak sportiskolák vagy tanulók klubjai számára írták ki; véleménye szerint az sem jelenthet akadályt, hogy a Tanulók Klubjának nem Barót a fenntartója. „Ezek a sportlétesítmények azért készülnek, mert Románia a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság társszervezője, néhány meccset itt játszanak, és a kormány vállalta, hogy a sport népszerűsítése érdekében ezeket a termeket bő egy éven belül elkészíti. Pénzünkbe nem kerülne, és nem kellene nagy területet adnunk, mindössze a futópályán belül eső részt” – mondotta. A polgármester azt sem találta jó kifogásnak, hogy gond lenne, ha a létesítmény a Tanulók Klubjának kezelé­sében van. „Oda nem baróti és erdővidéki gyerekek járnak?” – tette fel a kérdést.

Az RMDSZ-frakció jelen levő kilenc tagja mindkét határozattervezet elfogadása mellett voksolt, az EMNP két tagja, Dimény László és Pál Levente, valamint Nagy István tartózkodott.