A több településen szervezett evangelizációs hetek idei programját a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért (KOEN) Alapítvány kárpátaljai magyar csoportja állította össze „Gyere utánam... légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban” mottóval. Hegyi István, a Gyöngyvirág utcai gyülekezet tavaly beiktatott lelkésze lapunknak elmondta, a Szent Pál apostol Timótheushoz írt első leveléből vett idézetre épített napi program alkalmas arra, hogy keresztény értékeket adjanak át a gyermekeknek, megerősítsék őket hitükben, az egyházhoz való kötődésben, a közösséghez tartozásban, ami amúgy is célja minden olyan foglalkozásnak, amelyet a református egyház gyermekek, ifjak számára szervez. Bancea Gábor házigazda lelkipásztor azt hangsúlyozta, fontos, hogy a gyermekek megérezzék, mivel telítődhetnek az istenházában, ezért kezdik a napot a templomban, és ha jól érzik magukat ott, lehet, hogy később szüleiket is arra biztatják, hogy jöjjenek el máskor is.

Az előkészületekben és a napi program lebonyolításában a gyülekezet ifjúsági csoportjának tagjai vettek részt és segítenek a bibliahét zárásáig, közelebbről pedig összerázó táborban vesznek részt.