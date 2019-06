Aranyérmes Pacsirták

Gáj Nándor, az iskola vezetője szerint az eredmény az év munkájának a megkoronázása. „Nemcsak új dolgokat akarunk létrehozni, hanem régi értékeket is akarunk ápolni. A cél, hogy csorbítatlanul őrizzük meg a térség népi hagyományait, az ilyen elismerések pedig azt tanúsítják, hogy a munkát jól végezzük, beleértve az oktatókat, diákokat egyaránt.”

A gyerekeket István Ildikó és Mihály Pál készítette fel: a korábbi székelyudvarhelyi megmérettetés után, most a Miskolcon rendezett döntőben remekeltek a háromszéki és erdővidéki diákok.

István Ildikó elmondta: a táncosok is erdővidékiek, de a koreográfiájuk is. „A táncrenden belül volt legényes, amelyet Erdővidéken csűrdöngölőként emlegetnek, volt benne csárdás, amelyet lassú csárdásnak vagy jártatónak hívunk, volt szöktetős, azaz gyors csárdás, és a végén nyilván ott van a forgatós, amely nem volt tipikusan minden székelyföldi településen” – fogalmazott az oktató.

A négy lányból álló Pacsirták együttes magyarlapádi dalokkal készült (a település Fehér megyében található, népi hagyományairól híres vidék). A produkció különösen erős mezőnyben indult, István Ildikó elmondása szerint az elmúlt évek során folyamatosan szoros mezőnyben kellett helytállniuk. A műsorszám felépítésén belül mind a négy lánynak jutott saját rész, illetve volt közös éneklés is. A kihívást a tempó tartása, az együtt éneklés, egymás nem túlharsogása jelentette.

A mezőnnyel kapcsolatban István Ildikó elmondta: a Kárpát-medence legjobbjai gyűltek itt össze, a bronz, illetve a kiemelt arany óriási elismerés. A Pacsirták együttes: Mihály Dorka, Pál Zsófia, Sylvester Adrienn és Mátis Ad-rienn. Vargyasi táncosok: Bartha Eszter, Sánta Attila.