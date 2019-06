Sikerült kijavítani a rosszul restaurált szobrot

Az északkelet-spanyolországi Estella település plébániáján található, sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló, hispán-flamand gótikus stílusú, festett fa lovas szobor az eredeti finom árnyalatok helyett homogén, erős színeket kapott, amivel inkább egy vidámparki körhinta figurájára emlékeztetett, mint több száz éves műalkotásra.

A szobor a hozzáértő felújítás után azonban most „visszakapta méltóságát” – nyilatkozta a spanyol sajtónak Rocío Salas, a spanyol restaurátorok szövetségének (Acre) szóvivője.

A szervezet a múlt évben feljelentést is tett az ügyben, amelynek nyomán a Szent Mihály-plébánia és az általa a felújítással megbízott helyi kézművesbolt egyenként hatezer eurós pénzbüntetést kapott. Az Acre szóvivője szerint a szankció mértéke nem áll arányban az okozott kár nagyságával, mivel a szobor 45 százaléka tönkrement, az eredeti állapotot már nem tudták helyreállítani.

Hangsúlyozta, hogy a felújított műkincs a 30 ezer euró értékű restauráló munka után most „nagyszerű látványt nyújt”, mégis sokkal jobb lett volna, ha nem nyúlnak hozzá avatatlan kezek. A hasonló, jó szándékú amatőrök okozta károk elkerülése érdekében pedig a jelenleginél jóval szigorúbb szabályozást tartana szükségesnek.

Spanyolországban nem ez az első restaurálási botrány, amely bejárta a világsajtót. Néhány éve az aragóniai Borja falu templomi gyülekezetének egyik tagja döntött úgy, hogy maga restaurálja Elias García Martínez Ecce Homo című freskóját. A képzetlen és botcsinálta festő keze alatt az eredeti, Jézus Krisztust ábrázoló kép szinte felismerhetetlenné vált. A rosszul sikerült restaurálási kísérlet hatalmas reklámot csinált a településnek, a Moncsicsi és Bundás Jézus gúnynévvel illetett falfestményt pedig azóta is rengeteg turista szeretné élőben megnézni.

Estellában azonban nem vágytak efféle hírnévre. A szobrot a botrány kipattanása után elzárták a nyilvánosság elől, az csak most, a felújítás után látható újra.