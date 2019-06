Következő írásunk

Katona nem politizál. Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka is kizárólag szakmai szempontok szerint foglalkozik mindazzal, ami most Úzvölgyében történik. Az intézet az illetékes a magyar, illetve a magyarországi hadi sírok ügyében, így az úzvölgyi katonatemető kérdésében is.