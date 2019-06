* 17 órától a Sasíjász Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót * 18 órakor kezdődik a Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója, az Iskola sátránál öt órán keresztül a szablyavívást az érdeklődők maguk is kipróbálhatják * 19.30-tól a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület szervezésében 1848-as huszárbemutató * 21.30-kor kezdődik a Nemzeti Lovas Színház Kincsem, a legyőzhetetlen csodakanca epikus története című nagyszabású lovasszínházi produkciója, melyben a Nemzeti Lovas Színház tánckara és lovasai mellett közreműködnek a Hungarian Trick Riding Team lovasai, valamint a Kincskeresők és a Bekecs Néptáncegyüttes táncosai. (Eső esetén a produkció vasárnap 21.30-kor lesz látható.)

Vasárnap: * 10 órától Díjugrató Régió Kupa a Vadon Egyesület szervezésében * 16 órától Gyerekek, lóra fel! – a Shagya Lovasklub Egyesület műsora * 17.15-től Döntő – Góbé Futam; 18 órától Döntő – Székely Vágta.

Állandó programok szombaton és vasárnap 11–19 óráig: * Népművészeti és lovas kézművesvásár * Lovagoltatás * Gyermekfoglalkozások: lovas edzőgyakorlatok, huszárcsákó készítése, lovas jelenetek festése, mesealkotás, lovagi játékok, kézműves-foglalkozások, kreatív játékok, gyöngyfűzés, nemezelés, mézeskalács-díszítés, textiljátékvarrás, papírszínház, ügyességi játékok, harcművészet és ősi mesterségek bemutatása, kreatív műhelymunka és játékos oktatás várja a kicsiket. * Erdély és Székelyföld épített örökségének témájában külön gyermekprogrammal készül a Székelyföldi Legendárium csapata is * Az Incitato Nemzetközi Művésztábor tavalyi kiállításának anyaga megtekinthető az Óriáspince-tetőn felállított sátorban * Lovas életképek és hagyományok Háromszéken. A Balassi Intézet – MKK kiállítása a háromszéki gazdák életébe és a vidék jelentős, a lótenyésztés szempontjából megkerülhetetlen történelmi családjainak méneseibe kínál bepillantást * Etetve szeretni Székelyföldön és Magic of Transylvania címmel Székelyföld látnivalóiról és gasztronómiájáról készült két imázsfilm vetítése.

Háromszéki Lovas Napok

Oltszemen június 28–30. között a Háromszéki Lovas Napokon tartalmas program várja az érdeklődőket. Ma maratonhajtásra, munkalószemlére, vasárnap pedig akadályhajtásra kerül sor. Emellett gyerekprogramok és koncertek színesítik az eseményt. A rendezvény részeként ma 16 órától az oltszemi Mikó-kastély épületében mutatja be Benczédi Sándor építész, műemlékvédelmi szakmérnök, Csáki Árpád történész és Kovács András akadémikus, ny. egyetemi tanár Az oltszemi Mikó-kastély című könyvet. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Oltszem nevének megjelenése és változatai az elmúlt 700 évben címmel tart vetített képes előadást. A Háromszéki Lovas Napok szervezői: Bodok község önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Román Lovas Szövetség.

Zene

A PAVILONI KONCERTSOROZAT vasárnap 12 órától veszi kezdetét a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban. Az ingyenes nyári koncertek augusztus 25-ig tartanak, vasárnaponként helyi és külföldi fúvószenekarok és vonósok várják a látogatókat. A nyári hónapok minden vasárnapjára jut egy-egy klasszikuszenei koncert is. A hallgatók kellemes környezetben találkozhatnak ismert zenészekkel és zeneművekkel egyaránt. A koncertsorozat első vasárnapján a Laudate Kamarazenekar örvendezteti meg a nézőközönséget.

Kiállítás

AZ ATYHAI KAKASÜLŐ GALÉRIÁBAN ma Arány címmel képzőművészeti tárlat nyílik. Kiállító művészek: Ábrahám Jakab, Barabás Éva, Berze Imre, Bocskay Vince, Deák Barna, Deák M. Ria, Köllő Margit, Kiss Levente, Kuti Botond, Kuti Dénes, Márton Árpád, Sánta Csaba, Vargha Mihály, Vinczeffy László.

Hitel-találkozó

Július 4-én, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház előadótermében Szász István Tas A nagy generáció és váteszi üzenetei címmel mutatja be a kolozsvári Hitel nemzetpolitikai szemle (1935–1944) születésének, műküdésének és elhallgatásának történetét, mának szóló üzeneteit, budapesti újjászületését. Az előadó bemutatja a folyóirat tíz évét feltáró és napjaink olvasatában elmagyarázó nemrég megjelent művét, és megtekinthető lesz a Hitel történetét 22 kiállítási panelen szemléltető anyag is. A szerzővel a leányfalusi küldöttség részéről Nyíri Csaba nyugalmazott polgármester és Bedő Szilvia, a Ravasz László Könyvtár igazgatója beszélget. Az est házigazdája Czegő Zoltán író, költő és dr. Nagy Lajos író.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11 órától Így neveld a sárkányodat 3., magyarul beszélő, 11.15-től Pokémon – Pikachu, a detektív, románul beszélő és 16.30-tól román felirattal; 16 órától Egy kutya négy útja, román felirattal; 18 órától Napszállta, román felirattal; 18.30-tól Ifjúság, román felirattal, 20.45-től Rocketman, magyarul beszélő és X-Men: Sötét Főnix, román felirattal. Vasárnap: 11 órától Csodapark, magyarul beszélő; 11.15-től Pokémon – Pikachu, a detektív, románul beszélő; 16.30-tól Egy kutya négy útja, magyarul beszélő és A művészet templomai – Raffaello: A festőfejedelem, magyar felirattal, 18.15-től Rocketman, román felirattal; 18.45-től Két lépés távolság, magyarul beszélő; 20.30-tól Napszállta, román felirattal; 21 órától Sötét zsaruk a föld körül, román felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Pénzt talált, jelentette

Pénzösszeget találtak csütörtök délután fél hétkor Sepsiszentgyörgy főterén, tulajdonosát a megyeszékhelyi rendőrség székhelyén várják (a csendőrség szomszédságában), ott igényelheti vissza az elveszett összeget – közölte tegnap a megyei rendőr-felügyelőség. Tolvaj-Marin Nicoleta szóvivő szerint az összegre egy fiatal bukkant rá és azonnal értesítette a hatóságokat. Példaértékű gesztusát a rendőrség megköszönte. (dvk)

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Romulus Cioflec utca 11. szám alatti Hygea (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); 8–12 és 16–20 óráig ma és vasárnap a Gróf Mikó Imre utca 4. szám alatti Dona (0372 409 392); Kézdivásárhelyen vasárna­pig a 22-es Udvartéri Dona (0372 407 089); hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 362 961); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), ma 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/I/1-es szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1 cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

FALUNAPOKAT tartanak Gelencén ma és vasárnap; Szentivánlaborfalván közösségi napokat vasárnapig.

BUSZJÁRAT A VÁGTÁRA. Június 28–30. között a Multitrans rt. járatokat biztosít a Székely Vágta Óriáspince-tetőn zajló rendezvényeire. Az autóbuszok 10 órától kezdve minden órában a Művészeti Népiskola elől indulnak. A rendezvény helyszínéről az utolsó autóbusz éjfélkor indul vissza. A buszjegy ára egy útra 4 lej és a járművezetőtől vásárolható meg. * A Multitrans Rt. 5-ös számú autóbuszjárata ma és vasárnap nem üzemel.