Balahó Zoltán, a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum muzeológusa, történész, a Nagy Imre Társaság elnöke a budapesti ferencvárosi rendező pályaudvar közelében egy vasbeton bunkerben kialakított, a Gulag börtöneibe elhurcoltaknak emléket állító állandó kiállítást és emlékhelyet mutatta be. Ioana Boca bukaresti történész, a máramarosszigeti börtönmúzeum igazgatója az idén negyedszázados intézmény létrehozásáról, az azóta eltelt időszakban végzett emlékezeti és oktatási tevékenységükről beszélt. Haás Péter, a Nagy Imre Társaság alelnöke az 1945 és 1989 közötti magyarországi politikai történéseket foglalta össze, abbeli meggyőződésének is hangot adva, hogy a rendszerváltás hozadékai csalódást okoztak a magyar társadalomban. Traian Drăgan történész, a Magyar Nemzeti Múzeum muzeológusa, az 1989-es temesvári események alatt 12 évesen megélteket osztotta meg a hallgatósággal, Bándi Kund történész, szerkesztő pedig az 1956-os forradalom előtti, alatti, valamint közvetlen utáni korszakban átéltekre reflektált. Benkő Levente történész, újságíró arra igyekezett választ adni, hogy a sztálini diktatúramodellel való szakítás, a bukott vezetői gárda lecserélésének, valamint a szovjet függőségtől való szabadulás igénye, amelyek végül az 1956-os magyarországi forradalomhoz vezettek, Romániában mennyire érvényesültek, illetve ennek melyek voltak a következményei.

A konferencián Balahó Zoltán egy Nagy Imre-emlékplakettet is átnyújtott a Nagy Imre Társaság nevében Török Józsefnek, a politikai foglyok szövetsége háromszéki elnökének.