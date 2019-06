Szemét ügyek

Évek óta zseniálisabbnál zseniálisabb újításokkal áll elő a Tega. Mire a lakosság nagy része úgy-ahogy megszokta volna a szelektív hulladékgyűjtést, és elkezdett külön kukákba dobni műanyagot, papírt, üveget, összegubancolták a rendszert. Nekifogtak átalakítani a gyűjtőpontokat, sok helyen „szép” zöld ketreceket építettek, napelemmel működő zárral, csak éppen bent vált kaotikussá minden, a szelektív tárolókig el sem lehet jutni. Máshol megmaradtak a külön tárolók, de az emberek kedvét elvette a válogatástól, hogy látta: a kukásautóban egy helyre kerül mindaz, amit ő gondosan szelektált. Kiderült: a lécfalvi központban úgyis újraválogatják, elég, ha az újrahasznosítható dolgokat, anyaguktól függetlenül, külön gyűjtjük. Észszerű, nem? Persze, több helyen ma sincs, ahová elhelyezni ezeket, de ez már nem számít.

Tavaly a falvakon, a városban házakban élők életét keserítették meg, kitaláltak egy új rendszert, mely szerint egyik héten a szelektívet, másik héten a „rendes” szemetet hordják el, mert ugye, nem járhat annyit az autó, hogy minden héten mindent elvigyen, az EU-s elvárások pedig komolyak, ha szemetünk legalább fele nem szelektíven gyűjtött, akkor többet kell fizetni. Az elvárás jogos, nyakunkon a klímaváltozás, csakhogy a kivitelezéssel nagy bajok vannak. A tegás döntéshozók csak olyan apróságokkal nem számoltak, hogy nyáron bizony bűzlik a vegyes szemét, két hétig tartani lehetetlen. Így van, aki komposztál, más a fagyasztóban tárolja az eldobásra szánt húscafatokat, csontokat, hogy ne kelljen napokig szagolnia a romló anyagot. De akad olyan is, aki azért kap borsos büntetést, mert nem szemetel eleget, azaz, ha minden alkalommal nem tesz ki valamit, rögtön megvádolják, amiért nem gyűjt szelektíven. A szemeteskocsira felszerelt kamerával ellenőrzik ugyanis, melyik háznál, milyen szeméttel rukkolnak elő. Erre telik, és úgy tűnik, arra is, hogy megfizessenek valakit, aki a felvételek alapján szúrja ki a renitenseket, akiket bírsággal kényszerítenek, hogy illeszkedjenek a sorba, termeljenek műanyagot, akár tetszik, akár nem.

Most a legújabb találmány a tömbházakban élőket rávenni, hogy külön gyűjtsék a lebomló hulladékot. Ez helyes is lenne, hisz az elmúlt napok kánikulája, viharai is megmutatták az egyre mértéktelenebbé váló emberi fogyasztás, pusztítás hatásait, csakhogy amit a tegások kitaláltak, annak köze nincs az észszerűséghez. Gyanítom, néhány olyan férfiember dolgozhatta ki az új rendszert, aki konyhába legfennebb zabálni jár, s gőze nincs, mennyi hulladék gyűl például egy ebédfőzéskor. A most kiosztott tároló homokozóvödörnél alig nagyobb, egy hétvégi ebéd elkészítésekor simán megtelik. Fedele nincs, így, ha igazodunk az elváráshoz, szagolhatjuk keddig, amíg kikerül a nagy kuka, amelybe két óra áll rendelkezésünkre, hogy kiürítsük. Még szebb a második időpont: péntek délután kettő és négy között helyezik ki megint a nagy kukát. Hogy ekkor az emberek nagy része (akiknek nem adatott meg, hogy a jól fizetett állami szektorban helyezkedjenek el) még dolgozik, ez csöppet sem zavarja a szemeteseket, ők letudták a feladatot.

Egyszerűbb lett volna kis népszerűsítéssel arra biztatni a lakosságot, próbálja meg: kezdje el külön gyűjteni a lebomló hulladékot, és elhelyezni a már kialakított tárolókba egy ezek gyűjtésére alkalmas kukát. Valószínű, annyian, mint így, akkor is igazodnának az új elváráshoz, és szépen lassan példájukat mások is követnék, hisz annak idején a papír, műanyag, üveg különgyűjtése is nehezen indult, de idővel kialakult.

Nagyvonalúan költi a Tega az egyre magasabb díjakból befolyt összeget. Napelemes szeméttárolók, kamerás kukásautók, most meg használhatatlan ingyenvedrek. Ötletelnek az urak, kísérleteznek ész nélkül, életképtelen elképzeléseket erőltetnek. Megtehetik, mert a számlát mi fizetjük.