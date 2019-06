Tegnap egész napos, nagyszabású ünnepség keretében adták át Kézdivásárhely új parkját, azt a csodálatos közösségi teret, melyet Wilhelm Wegener, a New Fashion és Zarah Moden készruhagyár volt főtulajdonosa és családja adományozott a városnak. A délutáni avató ünnepségen a nyolcvanéves adományozó, lánya, Michaela Wegener-Müller és unokája, Zarah is jelen volt. A tizenkétezer négyzetméteres parkot teljes felszerelésével – színpaddal, játszótérrel, padokkal ellátott sétányokkal, pódiumokkal, szökőkúttal, kis házikókkal és filagóriákkal – a helyi önkormányzat működteti és felügyeli.

A volt Kovács-kertet 1993-ban vásárolta meg a német üzletember, évekig nem történt vele semmi, parlagon hevert, a tulajdonos kereste azt, hogy miként tudná értékkel felruházni, az egész közösség javára fordítani. Ennek szellemében kezdődött el 2018-ban a munka, és nem kis anyagi befektetéssel készült el nemcsak a város, hanem egész Kézdiszék legszebb és leglátványosabb parkja, mely mindenben megfelel az adományozók elvárásainak.

Már 11 órakor több száz kisgyermek és felnőtt érkezett a parkba, ahol ki-ki bekapcsolódhatott a kedvére való tevékenységbe. Volt mézespogácsa-díszítés, hűtőmágnes-készítés, gyöngyfűzés, babakészítés filcből, fafaragás, arcfestés, kézműves-foglalkozás, kavicsfestés, karkötőkészítés, üvegfúvás, gyurmaékszer-készítés, üvegfestés, agyagozás, kutyasétáltatás és nagyméretű sakk is. A park bejáratánál minden gyermek kis meglepetésben részesült. A nap folyamán a szabadtéri színpadon fellépett a marosvásárhelyi Ariel Bábszínház, a csernátoni Pakó András férfi dalcsoport és meghívottjai, a Zarah Kids néptánc- és népdalcsoport, Gozefini bűvész és Zsiga bohóc.

A hivatalos megnyitón Bakk-Vitális Mária Kinga, a New Fashion Rt. és Zarah Moden Kft. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy ez a nap ünnep nemcsak a város, hanem Felső-Háromszék összes lakója számára, hiszen ez a kis, dédelgetett terület megtalálta rendeltetését. Bokor Tibor polgármester a város lakói nevében német nyelven is köszönetet mondott Wilhelm Wegenernek, aki immár 28 éve önzetlenül segíti a várost, átadott egy jelképes ajándékot, a város kulcsát. Wilhelm Wegener megköszönte az önkormányzatnak, hogy mindig segítették munkájában, tervei kivitelezésében. Az ünnepség zárómozzanataként Bakk-Vitális Mária Kinga és dr. Szőcs Géza átadta Wilhelm Wegenernek az utóbbi által írt, az Elismerések hangja című könyv díszpéldányát, melyben a német befektető, a város díszpolgára is szerepel, és a róla szóló részt a könyv függelékében németre is lefordították. Ezt követően felavatták a park bejárata közelében levő kőtömbre erősített háromnyelvű emléktáblát, majd 150 gyermek részvételével villámcsődületre került sor. A rendezvény a kedvezőtlen időjárás miatt nem a parkban, hanem a Vigadó színháztermében ért véget, ahol a budapesti Apacuka zenekar nagy sikerű koncertet tartott.