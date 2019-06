Román, valamint magyar nyelv és irodalomból, számítógépes ismeretekből és idegen nyelvből már megtartották a szóbeli felmérőket, amelyeken a vizsgázók jegy helyett minősítést kaptak, ez ellenben nem befolyásolja az érettségi általánost. Aki nem jelent meg, az is részt vehet az írásbelin, de az érettségije csak azt követően lehet sikeres, ha a pótérettségin vagy jövőben pótolja az elmaradt szóbeli vizsgákat is. Aki pedig tavaly szóbelizett, idén csak az írásbeli megmérettetéseken kell részt vennie.

Előző évekhez hasonlóan Háromszéken az egyetlen értékelő központot a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában rendezik be, itt javítják az országos érettségi bizottság által kijelölt megyéből érkező dolgozatokat – hogy melyik megye dolgozatait, az egyelőre nem ismert.

Négy vizsgaközpont működik a megyében – Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban, a Mihai Viteazul Főgimnáziumban és a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes Elméleti Líceumban –, emellett négy albizottságot is kijelöltek, ezek Baróton a Ba­róti Szabó Dávid Középiskolában, Bodzafordulón a Mircea Eliade Líceumban, Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban és Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakközépiskolában működnek. A felügyelőkkel, javítókkal, bizottsági tagokkal együtt a háromszéki érettségin közel ötszáz pedagógus vesz részt.

A hétfői román írásbeli után az érettségi kedden magyar nyelv és irodalommal, szerdán matematikával és történelemmel folytatódik, csütörtökön a szaknak megfelelő választott tárgyból vizsgáznak az érettségizők.

Az előzetes eredményeket július 8-án teszik közzé, aznap lehet fellebbezni, a végleges jegyeket július 13-án hirdetik ki.