Hétfőtől garázsmustra

Azt nem büntetik meg, aki 300 méternél távolabb parkolt a kocsi tárolóhelyétől. Az intézkedés célja a közterületen levő parkolóhelyek felszabadítása, betartását a helyi rendőrség fogja számon kérni, és ők követik azt is, hogy az 1,9 tonnánál súlyosabb teherszállítókat, illetve a kilencnél több személy szállítására alkalmas kisbuszokat se hagyják éjszakára a lakónegyedekben. A közterületen levő garázsok tulajdonosai június végéig jelenthették a városházán, hogy hol rendelkeznek garázzsal és milyen rendszámú gépkocsit tartanak benne – ezt eddig nagyjából 500 lakos tette meg, közülük 200 az elmúlt hetekben. Azokat a garázsokat is be kell jelenteni, amelyekben nem tartanak autót. (demeter)