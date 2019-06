Elnököt választanak a szociáldemokraták

A rendkívüli tisztújító kongresszust ma tartják Bukarestben. A pártelnöki tisztségre az SZDP-t egy hónapja ideiglenes elnökként vezető Viorica Dăncila miniszterelnök a legesélyesebb jelölt.

Dăncilă, aki tavaly február óta áll a bukaresti kormány élén, maga is elismerte, hogy korábban Dragnea utasításait hajtotta végre, az utóbbi hónapokban azonban több jelét is adta önállósodásának. A pénteki előkészítő tanácskozást követően határozottan cáfolta azt az ellenzéki sajtóértesülést, miszerint kormánya lemondásának kilátásba helyezésével zsarolná párttársait. Pártelnökké választásának esélyét mindenképpen növeli miniszterelnöki tisztsége, és az is tény, hogy az alakulatot élesen bíráló Klaus Iohannis államfő egyértelművé tette: a kormány megbuktatása vagy lemondása esetén nem ad újabb szociáldemokrata politikusnak kormányalakítási megbízást.

Dăncilă legfontosabb ellenfele Nicolae Șerban szenátusi frakcióvezető lehet, de Ecaterina Andronescu oktatási miniszter és Liviu Pleșoianu parlamenti képviselő is megpályázta a pártelnöki tisztséget. A mai kongresszuson új ügyvezető elnököt és főtitkárt is választanak a szociáldemokraták. Az ügyvezető elnöki tisztséget korábban megpályázó Eugen Teodorovici pénzügyminiszter pénteken visszalépett a jelöltségtől. A politikus már korábban jelezte: az SZDP államfőjelöltjeként szeretne indulni Klaus Iohannis ellen az év végi elnökválasztáson. A szociáldemokraták várhatóan egy augusztusi kongresszuson választják meg hivatalosan a kormánykoalíció államfőjelöltjét, de saját jelöltjüket az államfői posztra már ma megnevezik.