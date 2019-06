Az ügyben 23 helyszínen tartottak házkutatást, az érintett postai alkalmazottak lakásán 3380 olyan küldeményt találtak, amelyeket bíróságok, közintézmények vagy különféle szolgáltatók adtak fel, a postahivatalnál pedig 6904 olyan levélre bukkantak, amelyeket nem küldtek ki időben a címzetteknek. Az első vizsgálatok szerint 2018 januárja és 2019 júniusa között a hivatal több alkalmazottja nem kézbesített ki több, a bíróságok által feladott küldeményt, és a címzettek helyett ők maguk írták alá az átvételt igazoló iratokat, amelyeket később elküldtek a bíróságoknak. Nyolc postást őrizetbe vettek, hivatali vissza­élés, valamint közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás miatt vizsgálódnak ellenük. A Román Posta vezérigazgatójának ellenőrző testülete is vizsgálatot indított az ügyben, és amennyiben az alkalmazottakkal kapcsolatban felmerült gyanú beigazolódik, drasztikus intézkedésekre számíthatnak. (Agerpres)

ÉJSZAKA IS DOLGOZZANAK. Jól halad a hazai autópálya-építés, a tempón viszont javítani kell – nagyjából ez volt a végkövetkeztetése Răzvan Cuc közlekedési miniszternek, aki csütörtökön a Szászsebes–Torda sztráda egyes szakaszánál tett villámlátogatást. Itt épül ugyanis az ország legnagyobb közúti csomópontja, és a tárcavezető elégedetten konstatálta, hogy a munkálatok jól haladnak. Ugyanakkor tartott is attól, hogy a kánikula bekavar az év elején vállalt ütemtervbe, ezért azt javasolta az olasz építőcégnek: dolgoztassa este is a munkásokat. Ezt a szakaszt év végéig átadnák a gépkocsiforgalomnak a már korábban beígért 100 kilométer autópályával együtt. Răzvan Cuc most újra megerősítette: tartható az ütemterv, és ha nem is veszik át teljesen a beruházást, járhatók lesznek a beígért autópálya-szakaszok. (Főtér)

ŐRIZETBE VETTÉK 24 órára csütörtökön a bukaresti Titu Maiorescu Egyetem elnökét. Az ügyészek szerint Iosif Urs kiszivárogtatta a záróvizsga tételeit a felsőfokú tanintézmény néhány diákjának. Őrizetbe vették az ügyben a magánegyetem két tanárát is, valamennyiük esetében bizalmas információk felhasználása vagy az azokhoz való hozzáférés engedélyezése miatt vizsgálódnak. A nyomozáshoz közel álló források szerint Iosif Urs volt az elnöke a záróvizsga tételeit kidolgozó bizottságnak. (Agerpres)