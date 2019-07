A feliratkozott résztvevők többnyire pedagógusok, akik az iskolai, illetve az azon kívüli oktatásban is hasznosíthatják majd a tanultakat. A tánc és ének tanítására összpontosító műhelymunka célja bebizonyítani ezek nevelő, anyanyelvformáló mivoltát. Virág Endre főszervező bízik az összefogás erejében, és a hagyományok népszerűsítésében látja a jövőt, szeretné, ha újra ének és tánc zengené be az iskolák udvarait. A tábor ideje alatt a táncokat és azok módszertanát Both József táncszakelőadó és Both Zsuzsa szakirányító oktatja, a kézműves-foglalkozás Kolozsi Ildikó és Szász Etelka szakoktatók vezetésével zajlik.

Az ötnapos műhelymunka során előadásokat is tartanak. Ma Haszmann Pál csernátoni helytörténész Jelképtárunk címmel nyújt ismeretterjesztést; kedden Kinda István néprajzkutató Hagyományos népi mesterségek Háromszéken – régen és ma témában értekezik. Szerdán Both Zsuzsa kézműves, néprajzkutató Jeles napok és ünnepi szokások címmel tart előadást, csütörtökön Kakas Zoltán, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa Beszélő kövek című néprajzi előadása színesíti a délutánt, míg pénteken Both József táncszakelőadó A tánc és társadalmi környezete című értekezése nyitja meg a délutáni foglalkozást. A táncoktatások és énektanulások alatt, valamint az esti táncházban is Ábri Béla, Csűrös Imre és Csoboth Lehel népzenészek húzzák a talpalávalót.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, román felirattal; 17 órától A művészet templomai – Raffaello: A festőfejedelem – olasz ismeretterjesztő film, magyar felirattal; 18.30-tól Csekély esély – amerikai vígjáték, magyarul beszélő; 18.45-től Ifjúság – olasz–svájci–angol–francia filmdráma, román felirattal; 20.45-től Sötét zsaruk a föld körül – amerikai akcióvígjáték, román felirattal; 21 órától Gyerekjáték – amerikai akcióthriller, krimi, román felirattal. Szerdán: 16.30-tól Rossz versek – magyar vígjáték, dráma, román felirattal, 16.45-től Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, magyarul beszélő; 18.30-tól X-Men: Sötét Főnix – amerikai akció-kalandfilm, román felirattal; 19 órától Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő; 20.45-től Napszállta – magyar–francia dráma, román felirattal; 21 órától Gyerekjáték – amerikai akcióthriller, krimi, magyarul beszélő. Csütörtökön: 16.30-tól Pokémon – Pikachu, a detektív – amerikai kaland, vígjáték, románul beszélő; 17 órától Csodapark – amerikai–spanyol animációs vígjáték, magyarul beszélő; 18.30-tól Gyerekjáték – amerikai akcióthriller, krimi, román felirattal; 18.45-től Sötét zsaruk a föld körül – amerikai akcióvígjáték, román felirattal; 20.45-től Napszállta – magyar–francia dráma, román felirattal; 21 óról Csekély esély – amerikai vígjáték, magyarul beszélő.

Új program a könyvtárban

Szeptember 9-éig nyári nyitvatartási rend szerint látogatható a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–17, szombaton 9–13 óráig állnak a közönség rendelkezésére. A Sport utcai fiókkönyvtár programja vál­tozatlan marad. Minden érdeklődőt friss olvasmányajánlással várnak ebben az időszakban is.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 14.45-től és 18 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság-rózsafüzér; 15.20-tól zenés köszöntő; 16 órától szentmise Ditróból; 17.30-tól A hét plébániája; 17.15-től világosság-rózsafüzér; 18 órától szentmise Szatmárnémetiből; 18.15-től örvendetes rózsafüzér; 18.50-től Jézus vérének litániája; 19 órától Úrangyala; 19.05-től Jézus él – tanúságtételek; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret; 21.15-től a béke rózsafüzére.

Képernyő

RTV1, 15.10–16.50 óráig: Metropol-koncert – „Égig érhetne az ének, ha jönnétek és énekelnétek” – szól a koncertzáró dal minden Metropol Group-koncerten. Nem volt ez másképp az ötvenéves jubileumi koncerten sem a nagyváradi színházban. Hangulatriport az 50 éves Metropol rockzenekar koncertjéről.

Hitel-találkozó

A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház előadótermében július 4-én, csütörtökön 18 órától Szász István Tas A nagy generáció és váteszi üzenetei címmel mutatja be a kolozsvári Hitel nemzetpolitikai szemle (1935–1944) születésének, működésének és elhallgatásának történetét, mának szóló üzeneteit, budapesti újjászületését. Az előadó bemutatja a folyóirat tíz évét feltáró és napjaink olvasatában elmagyarázó, nemrég megjelent művét, és megtekinthető lesz a Hitel történetét 22 kiállítási panelen szemléltető anyag is. A szerzővel a leányfalusi küldöttség részéről Nyíri Csaba nyugalmazott polgármester és Bedő Szilvia, a Ravasz László Könyvtár igazgatója beszélget. Az est házigazdája Czegő Zoltán író, költő és dr. Nagy Lajos író.

Röviden

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Kommandón, kedden Kilyénben és Szotyorban a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Romulus Cioflec utca 11. szám alatti Hygea (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Ferences biciklitúra

„Követlek téged, bárhová mész!” (Lk 9,57) mottóval július 18–24. között kerül sor a XII. Ferences Biciklitúrára. A Főcze I. Bonaventúra dévai ferences szerzetes pap által szervezett FerBiT résztvevői a Csíksomlyó–Segesvár–Gyulafehérvár–Déva–Máriaradna útvonalon kerekez­nek. A biciklisek Máriaradnáról autóbusszal térhetnek haza, a bicikliket pedig az erre a célra felszerelt autók szállítják haza. A részvételi díj 50 lej, amely az étkezés, a szállás, a csomagszállítás és a hazautazás költségeit foglalja magában. Bonaventúra testvér 17. életévüket betöltött jelentkezőket vár július 10-ig a következő elérhetőségek valamelyikén: ferbit.ro, biciklistak@gmail.com, +40 741 940 171. Aki még ma jelentkezik, ajándék FerBiT-es pólót kap.