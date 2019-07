A nap első harmadik helye a kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor nevéhez fűződött, aki vigaszági győzelmét követően fél órával a helyosztón is nyert, mégpedig magabiztosan, 7–1 arányban a horvát Ivan Huklek ellen.

A Minszk Arénában a tornászok szerdöntői során, valamint a Csizsovka Arénában a karatésoknál is két-két bronzérmet ünnepelhettek a magyarok. Előbbi helyszínen előbb Péter Sára végzett harmadikként az ugrás fináléjában, majd a nap utolsó döntője, a nyújtó után Vecsernyés Dávid állhatott fel a dobogó legalsó fokára. A karatésoknál mindkét magyar induló az elődöntőig jutott súlycsoportjában, ott azonban Tadissi Martial (67 kg) és Hárspataki Gábor (75 kg) is kikapott, így mindkettejük nyakába bronzérem került.

A pályakerékpárosoknál is két magyar volt érdekelt a zárónapon: Lovassy Krisztián a 12. helyen végzett omniumban, Szalontay Sándor pedig az első forduló reményfutama után búcsúzott keirinben.

A második alkalommal megrendezett Európai Játékok a Dinamo Stadionban esti záróünnepséggel ért véget. A magyar zászlót a 77 kilogrammban a harmadik helyen végzett kötöttfogású birkózó, Lőrincz Tamás vitte a ceremónián.

A legeredményesebb nemzet az orosz volt, az ország képviselői 44 első, 23 második és 42 harmadik helyet gyűjtöttek a fehérorosz fővárosban.

A házigazdák végeztek a második, az ukránok pedig a harmadik helyen. A sporteseményen – amelyen 15 sportágban rendeztek versenyeket – 43 nemzet képviselője nyert érmet.