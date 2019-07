A sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta bronzérmet szerzett a női birkózók 62 kg-os súlycsoportjának viadalában a minszki Európai Játékok pénteki versenynapján. Az újvidéki U23-as és a bukaresti rendezésű felnőtt Európa-bajnokságon szerzett ezüstje után a jövő évi nyári olimpiát megcélzó tehetséges háromszéki sportolónak idén ez a harmadik érme, amelyet rangos nemzetközi tornán szerez, és talán az egyik legfontosabb is. Fantasztikus és eredményes volt számára eddig a 2019-es esztendő, s mi, háromszéki sportkedvelők, szurkolók, további sikereket kívánunk neki. Szép volt, Kriszta!

A minszki tornát a sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta a moldovai Mariana Cherdivara ellen kezdte, akit 2–0-ra győzött le úgy, hogy mindkét menetben sikerült egy-egy pontot begyűjtenie. A negyeddöntőben török ellenféllel, azaz Asli Tugcuval találta szemben magát, s ez alkalommal jobban meg kellett harcolnia, hogy bejusson a legjobb négy közé. Tugcu a 62 kg-os súlycsoport előző körében simán nyert litván vetélytársával szemben, s így magabiztosan várta a Kriszta elleni párharcot. Az első menetben kiegyensúlyozott volt a küzdelmük, de ezt a szentgyörgyi birkózólány zárta minimális előnnyel. Kiélezett harcuk a második szakaszban is folytatódott, s mindkét sportolónak sikerült 2–2 pontot szereznie, de a mérkőzést végül 3–2 arányban Incze Kriszta nyerte meg. Az elődöntőben következett az azeri Elmira Gambarova elleni keményebb meccs, amelyet sajnos 4–1-re veszített el sportolónk, aki így már csak a bronzéremért küzdhetett az Európai Játékokon.

Incze utolsó fehéroroszországi össze­csapását a lengyel Katarzyna Madrowska ellen vívta, aki vigaszágon jutott el a kisdöntőig. Madrowska a nyolcaddöntőben egyszerűen leiskolázta francia ellenfelét, ám egy körrel később sima vereséget szenvedett a később Krisztát is legyőző azeri Gambarovától, aki végül ezüstéremmel zárt. A Madrowska–Incze párharc első három percét a szentgyörgyi nyerte meg, a másodikban is ő irányította a harcot, és végül megérdemelten 8–2-vel bizonyult jobbnak ellenfelénél, aminek köszönhetően bezsebelte a bronzérmet.

„És igen, újra bebizonyítottam magamnak, hogy képes vagyok érmet szerezni. Ez az idei harmadik érmem, s még ha bronz is, nekem úgy csillog, mint az arany. Nagyon akartam ezt a pódiumot, sokat és keményen dolgoztam azért, hogy felállhassak a dobogóra. Magasabbra szerettem volna, de most csak ezt tudtam kihozni magamból. Én büszke vagyok a teljesítményemre, és arra is, hogy én voltam az első, aki érmet szerzett a román birkózósportnak az Európai Játékokon. Köszönöm csapattársaimnak, barátaimnak és edzőimnek a támogatást, a biztatást, és azt, hogy hittek bennem” – írta Facebook-oldalán Incze Kriszta, akinak a román delegáció birkózói közül csak egyedül sikerült érmet szereznie.

Eredmény (Európai Játékok/női birkózás, 62 kg): 1. Julija Tkacs (Ukrajna), 2. Elmira Gambarova (Azerbajdzsán), 3. Incze Kriszta (Románia) és Marija Kuznyecova (Oroszország). (tibodi)