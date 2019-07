Pénteken és szombaton Pitești-en a Nicolae Dobrin Stadionban rendezték meg az ifjúsági II-es atléták országos bajnokságát, ahonnan a Sepsiszentgyörgyi MSC sportolója két aranyéremmel tért haza. A Sepsi ISK-t is egy atléta képviselte a megmérettetésen, mérlege pedig két hatodik helyezés.

A municípiumi sportklub atlétája, Cristina Vasile Ruț ismét remek formában teljesítette az 5000 méteres versenyt, és az ifjúsági I-es arany után ebben a korosztályban sem talált legyőzőre. A rövidebb távon, azaz 3000 méteren is a legjobbat nyújtva diadalmaskodott, és egy hét alatt második dobogós helyezését érte el ezen a távon. A Sepsi ISK-tól Koós Loránd is két versenyszámban áll rajthoz az országos bajnokságon, s 1500 méteren 5 másodperc hátránnyal a hatodik lett, miután elakasztották és elesett. A verseny második napján következett számára a 800 méteres viadal, a korábban szerzett sérülések hátráltatták, így ebben a számban is hatodikként ért célba.

Eredmények: Ø lányok, 3000 méter 1. Cristina Vasile Ruț (Sepsiszentgyörgyi MSC) 9:55.36 perc, 2. Mădălina Elena Sîrbu (Câmpulung Moldovenesc-i MSC) 9:56.45 perc, 3. Cristina Valentina Balaur (Vaslui-i Sportprogramos Líceum) 10:06.85 perc; 5000 méter: 1. Cristina Vasile Ruț (Sepsiszentgyörgyi MSC) 18:01.94 perc, 2. Yasmina Claudia Tămăsilă (Temesvári Poli CSU) 18:07.21 perc, 3. Anca Mirela Moroșan (Câmpulung Moldovenesc-i MSC) 18:17.12 perc Ø fiúk, 1500 méter: 1. Raul Manuel Dan (Dévai Sportprogramos Líceum) 4:11.14 perc, 2. Alexandru Constantin Bărlescu (Vaslui-i Sportprogramos Líceum) 4:11.29 perc, 3. Alexandru Georgian Dinu (Buzăui I. B. Soter Sportlíceum) 4:11.43 perc... 6. Koós Loránd (Sepsi ISK) 4:16.89 perc; 800 méter: 1. Adrian Marian Bondoc (Szörényvári MSC) 1:57.94 perc, 2. Mark Daniel Fandly (Nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium) 1:59.37 perc, 3. Kiss Oscar Mathias Sándor (Temesvári Sportprogramos Líceum) 2:00.72 perc… 6. Koós Loránd (Sepsi ISK) 2:04.49 perc. (t)