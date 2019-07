„A sorsolás előtt is tudtuk, hogy komoly kihívás elé néz minden csapat, még akkor is, ha bővült a mezőny. Ez együtt jár azzal is, hogy több együttes lehetőséget kap, amely még soha vagy csak évtizedekkel ezelőtt szerepelt legutóbb a tornán” – értékelte a sorsolást Nagy László alelnök. Hozzátette, hosszú távon szeretnének építkezni, szem előtt tartva a 2022-ben Magyarországon rendezendő Európa-bajnokságot, de természetesen nem mondhatnak le az olimpiai kvalifikációról, így a válogatottnak a jövő évi kontinensviadalon is versenyben kell lennie.

„Nem tűzhetünk ki más célt, mint a továbbjutást, bár nehéz csoportba kerültünk. Ugyanakkor tudjuk, milyen erős verseny az Európa-bajnokság, sokkal könnyebbre tehát nem számíthattunk” – mondta az alelnök, aki szerint a két továbbjutó hely egyikére „nyilván a világbajnok dánok pályáznak a legnagyobb eséllyel”. „A másik két csoportellenfélből az oroszok ellen pozitív élményekkel zártuk az Eb-selejtezőket, Izlanddal pedig az utóbbi években nem találkoztunk” – fogalmazott Nagy László.

Az első 24 csapatos férfi Európa-bajnokságon január 10. és 26. között 65 mérkőzést játszanak. A csoportmeccsekre Grazban, Bécsben, Trondheimben, Malmőben és Göteborgban, a középdöntő mérkőzéseire Bécsben és Malmőben kerül sor, az elődöntőket és a helyosztókat pedig Stockholmban rendezik. A torna győztese kvótát szerez a jövő nyári tokiói olimpiára.

Az Európa-bajnokság csoportbeosztása: ð A (Graz): Horvátország, Fehéroroszország, Montenegró, Szerbia ð B (Bécs): Ausztria, Csehország, Észak-Macedónia, Ukrajna ð C (Trondheim): Spanyolország, Németország, Lettország, Hollandia ð D (Trondheim): Franciaország, Norvégia, Portugália, Bosznia-Hercegovina ð E (Malmö): Dánia, Magyarország, Izland, Oroszország ð F (Göteborg): Svédország, Szlovénia, Svájc, Lengyelország. A csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe.