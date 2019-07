A fiuknál a legjobb eredmény a Salema, míg a lányoknál a SIC csapata nevéhez fűződik, de a másik két együttes is a legjobbját nyújtva tisztességesen helyállt azon az eseményen, ahol a győzelmeket még jegyezték, ám a végén nem rangsorolták a csapatokat. A háromszéki kosárlabdázók összesen harminckét meccset játszottak a tengerparton, amiből tizennégyet tudtak megnyerni.

A fiúk vetélkedőjén 113 csapat lépett pályára, azokat a szervezők négy nyolcas és kilenc kilences csoportba osztották. A Sepsiszentgyörgyi Salema a G jelzésű kilencesbe került, ahol medgyesi, tulceai, marosvásárhelyi, fővárosi, karácsonkői, máramarosszigeti és giurgiui együttesekkel játszottak. Mérlegük öt siker és három vereség. Eredményeik: 38–20 a Marosvásárhelyi VSK 2., 36–23 a Bukaresti Alpha BC Narancssárga, 39–4 a Bukaresti Vilis SK Kék, 20–26 a Petras Neamț SK, 32–66 a Tulceai Deceneu SK, 35–25 a Giurgiui ISK, 37–31 a Medgyesi ISK 2 és 20–0 a Máramarosszigeti ISK 2. csapatával. A Kézdivásárhelyi SE az I-csoportba került, ám sajnos számukra nem termett babér ezen a fesztiválon, ugyanis elvesztették az összes meccsüket. A vereségek ellenére mindenképp tanulságos volt nekik ez a hét, hiszen a tapasztalatszerzés mellett a csapatszellem kialakulásában is fontos szerepet játszott. Eredményeik: 12–34 az Otopeni Baschet Fan BC Lila, 13–14 a Konstancai Laguna SK, 10–18 a Bukaresti 2-es számú ISK, 18–41 a Bukaresti ABC Play, 6–41 a Tg. Jiu-i ISK 1., 8–34 a Târgoviștéi ISK, 2–31 a Kolozsvári U Fehér és 16–30 a Nagyszebeni CSU együttesével.

A Sepsi-SIC és a Sepsi ISK lánycsapatai 36 alakulatból álló mezőnyben küzdöttek a diadalért, és összesen kilenc mérkőzésen sikerült győzedelmeskedniük. A Sepsi-SIC zöld-fehér mezes kis kosarasai a D-csoportban léptek pályára, s a nyolc találkozójukból mindössze egyet nem tudtak megnyerni. Eredményeik: 40–3 a Bukaresti Champions, 42–12 a Temesvári Sport MP SK, 48–18 a Nagyszebeni ISK, 17–42 a Temerarii Călărași SK, 31–24 a Jászvásári Startest SK, 31–21 a Máramarossziget Prosport SK és 30–14 az Alexandria CST alakulatával.

A megyeszékhelyi iskolás sportklubot a C jelzésű kilen­cesbe sorsolták, s a Giurgiui ISK és a Craiovai Lions BC ellen elért két győzelem mellett hat vereséget is begyűjtött. Ered­ményeik: 15–23 a Bufteai Shooting Star, 11–12 a Bukaresti Olimpia, 18–35 a Galaci Sportprogramos Líceum, 19–14 a Giurgiui ISK, 7–39 a Konstancai Laguna SK, 25–22 a Craiovai Lions BC, 5–19 a Primo Megaball Pitești és 23–20 a Szatmárnémeti ISK együttesével.

A héten is folytatódik a tengerparti kosárlabdaparti, ám ezúttal az U12-es bajnokságra kerül sor, amelyen szintén lesz képviselője Háromszéknek. Szép volt, fiúk és lányok, és sok sikert kívánunk azoknak, aki a soron következő napokban lépnek pályára. (t)