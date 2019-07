Rákóczi megvédte címét, Bartha második

Június 28. és 30. között a bodoki önkormányzat, Kovászna Megye Tanácsa és a Román Lovas Szövetség másodszor szervezett nemzetközi háromcsillagos kettesfogathajtó-versenyt az oltszemi maratonhajtó pályán, ahol tizenkét romániai versenyző állt rajthoz. A jó hangulatú, színvonalas megmérettetésen a többszörös országos bajnok Rákóczi Gergő megvédte címét, tavalyhoz hasonlóan idén is második helyen végzett a kökösi Farm utca 500. szám alatt található lovastanya fogathajtója, Bartha Eduárd, míg a dobogó harmadik fokára Pál Attila állhatott fel. A hétvégén a Háromszéki Lovas Napok mellett kilencedszer került sor a Székely Vágtára, amelynek ezúttal is az Óriáspince-tető adott otthont.

Bodok község még 2018-ban egyetlen romániai településként került be a nemzetközi fogathajtás versenynaptárába. A háromcsillagos megmérettetésen a fogathajtók indulási jogot szerezhettek a szeptember 11. és 15. között a németországi Drebkauban rendezendő kettesfogathajtó-világbajnokságra. A versenyzők díjhajtásban, maratonhajtásban és akadályhajtásban mérték össze tudásukat, a szervezők külön díjazták és pénzjutalomban részesítették a három versenyszám és az összetett viadal legjobb öt hajtóját. A résztvevők teljesítményét egy ötfős versenybizottság értékelte, amelynek elnöke Kelemen Attila, tagjai Kelemen Melinda, a magyarországi István Péter, a horvát Ivica Bogadi és az osztrák Wolfgang Csar voltak.

Akárcsak tavaly, Rákóczi Gergő ezúttal sem talált legyőzőre, ugyanis 159.62 hibaponttal diadalmaskodott, akadályhajtásban a legjobbnak bizonyult, míg díjhajtásban második, maratonhajtásban harmadik lett. A 2015-ben akadályhajtásban világbajnok Bartha idén is a második helyen végzett, miután díjhajtásban 53.17, maratonhajtásban 103.15 és akadályhajtásban 16.72 hibapontot kapott, így összetettben 173.05 hibaponttal fejezte be a versenyt, míg a harmadik Pál Attila 176.05 hibaponttal zárt. A 27 éves Eduárd két fogattal vett részt a viadalon, a második hely mellett egy negyedik helyezést is begyűjtött 178.99 hibaponttal.

A győztes, Rákóczi Gergő

„A sűrített program miatt nagyon nehéz verseny volt, hiszen csütörtök este az egyik istállót az erős szél elvitte, így a lovak egy részét kénytelenek voltunk Kökösbe a Bartha-lovastanyára szállítani. A vihar okozta kavarodás miatt szombaton volt a díjhajtás és a maratonhajtás is, ami komoly kihívást jelentett a hajtóknak és a lovaknak egyaránt. Eduárd két fogattal versenyzett, így egy nap alatt dupla terhelést kapott, viszont örülünk, mert a maratonhajtás nagyon jól sikerült. Ez a viadal az országos bajnokság második fordulója is egyben, azonban hiába volt nemzetközi verseny, mert külföldi fogatok nem neveztek az autópályák hiánya miatt, mivel ezeket a drága lovakat a szállítással senki nem akarja a rossz utaknak kitenni. Három hét múlva Fugyivásárhelyen is háromcsillagos versenyt szerveznek, ahol a romániai fogatok mellett szerb, horvát és magyar versenyzők is rajthoz állnak. Ez a megmérettetés egyben az országos bajnokság harmadik fordulója is, augusztusban pedig a döntőnek Marosvásárhely ad otthont” – nyilatkozta Bartha Róbert fogattulajdonos, aki a világbajnokságon a Rákóczi Gergő, Bartha Eduárd és Pál Attila összetételű román válogatottnak a csapatkapitánya lesz.

Eredmények: * díjhajtás: 1. Paul Pop 45.98 hibapont, 2. Rákóczi Gergő 47.78, 3. Pál Attila 49.71 * maratonhajtás: 1. Bartha Eduárd 103.15 hibapont, 2. Bartha Eduárd 103.99, 3. Rákóczi Gergő 104.42 * akadályhajtás: 1. Rákóczi Gergő 7.42 hibapont, 2. Pop Paul 13.96, 3. Csorba Károly 15.27 * összetett verseny: 1. Rákóczi Gergő 159.62 hibapont, 2. Bartha Eduárd 173.05, 3. Pál Attila 176.05.