Új kalap a régi gárdán

Valójában azonban színjátékot láttunk, a szerepek előre le voltak osztva, s ha nem is tudott mindenki hiba nélkül komédiázni, egészében jól sikerült a produkció, mármint a szociáldemokraták szemszögéből, akik kétségbeesetten próbálják visszanyerni népszerűségüket. A Dragnea eltűnése után meglepően magabiztossá vált kormányfőt nem azért választották meg pártelnöknek, mert ő a legrátermettebb, hanem mert nála van a kincstár kulcsa, és mert a „vörös bárók” saját tetszésük szerint tudják mozgatni. A kongresszus előtt Viorica Dăncilă többek jóindulatát megvásárolta kinevezésekkel, és az sem véletlen, hogy a polgármestereknek is külön nyugdíjat juttató közigazgatási kódex épp néhány napja sürgősségi kormányrendeletben öltött alakot.

A még mindig legerősebb román párt amúgy máig nem tudott megszabadulni a mindent megszépítő kommunista örökségtől: a már másfél éve hivatalban levő miniszterelnök olyan rózsás képet festett az ország helyzetéről, amely csak azt bizonyítja, hogy vezetői milyen távolra szakadtak az egyszerű polgárok hétköznapi gondjaitól. Dübörög a gazdaság, mondta diadalmasan, de elhallgatta, hogy az infláció is nálunk a legnagyobb az Európai Unióban. Emeltük a munkabéreket, folytatta, de egy szót sem vesztegetett arra, hogy csak az állami szektor, azaz a munkavállalók egyötöde élhet kényelmesebben, a magánszféra az átgondolatlan gazdasági intézkedések következményeitől nyög. Emeljük a nyugdíjakat is, sorolta, de nem tette hozzá, hogy az államadósság is ugrásszerűen nő. A beruházásokról csak általánosságban beszélt, de megígért egy újabb autópályát, „az elejétől a végéig” – miután felmérik, hogy melyik illeszkedik a románok elvárásaihoz. Hát elég baj, hogy most sem tudják, de ez is mutatja, hogy Dragnea megtagadása és az Európa-párti nyilatkozatok csak kozmetikázási kísérletek. Véletlen lenne, hogy a kongresszuson a „más kérdés” Florin Iordache volt igazságügyi minisztert állítólag nyugatpárti utódja, Ana Birchall mellé ültették?

Árulkodó az is, hogy most a szorítóba – az ötszázalékos küszöb alá – került szövetséges párt elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu beszélt a párhuzamos államról, jeléül annak, hogy a Dragnea-vonal híveiről sem mondtak le. Volt még egy kis nacionalizmus (az is hoz a konyhára), az egyik hozzászólót (aki újabban gyakran látható a kormányfő kíséretében) pedig kifütyülték, de egészében véve az volt a kongresszus üzenete, hogy visszatérnek a gyökerekhez.

Az SZDP régi gárdája alapvetően nem változik.