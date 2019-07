Az igazgatónő elmondása szerint a pályázat keretösszege 42 millió euró, ez mintegy 2800 gazdaság támogatására elegendő. A 15 ezer eurós, önrész nélküli támogatás elnyerésére ez az utolsó lehetőség, a jövőben már nem lesz kiírás. A versengés tavaly is hatalmas volt, a múlt évi kiírásban szereplő 47,8 millió euró keretösszegre 95,6 millió euró értékben közel 6400 pályázatot tettek le. A tavaly a megyében 16 pályázatot nyújtottak be, ezekből sajnos mindössze 5 nyert, a többiek az országos rangsorolásnál és kiválogatásnál a túl alacsony pontszám miatt kiestek. Az igazgatónő elmondása szerint tavaly a családi vállalkozásként pályázók jártak jól, harminc pontot lehetett szerezni ezáltal.

A pályázatok értékelésénél pontot ér a szakmai végzettség (20 pontot kapnak az egyetemet végzettek, 15-öt a mezőgazdasági líceumot végzettek, 10 pont jár az okleveles képzésen résztvevőknek), szintén különböző pontszámok elérhetők az ágazat fontossági besorolása szerint. 15 pont jár a zöldségtermesztésben, 10 a gyümölcstermesztésben vagy vetőmagtermesztésben érdekelt gazdaságoknak, szarvasmarha-tenyésztők 15 pontra, méhészetek 12 pontra, juhtenyésztők 10 pontra számíthatnak. Ugyancsak különböző értékben pontoznak a község területének termelési képesség szerinti besorolása alapján, itt 30 pont jár a magas, 25 pont a közepes termőképességű köz­ségek területén működő gazdaságoknak.

Maximálisan 5 pont szerezhető, ha a pályázó őshonos növényfajtákat termel vagy őshonos állatfajtákat tenyészt, illetve vállalja, hogy a pályázat megvalósításának ideje és a követési időszak alatt gazdasága teljes területén vagy ennek egy részén őshonos növényfajokat, illetve törzskönyvezett őshonos állatfajtákat fog tenyészteni (ezek lajstromában a pirostarka marha is szerepel!). Továbbra is 30 pont szerezhető azzal, ha a pályázó családi vállalkozásként működik. A tavalyi kiírás tapasztalatai alapján valószínűsíthető, hogy a nyertes pályázatok alsó ponthatára idén is 75–85 körül lesz.

Az igazgatónőt megkérdeztük a pályázati kiírás alapfeltételeiről és követelményeiről is. Megerősítette, hogy a tavalyi feltételek nem változtak. Alapfeltétel a gazdaság nagysága, 4000 SO (Standard Output érték euróban) idén is elégséges a pályázáshoz, a gazdaság maximális mérete 12 ezer euró SO. Minden kultúrának hektáronként, minden állatfajnak kategóriánként és egyedenként egy bizonyos SO euró érték felel meg. 4 fejőstehén, vagy 77 méhcsalád, vagy 1,2 hektár burgonya, vagy nem egészen 7 hektár búza elégséges a minimális 4000 euró SO eléréséhez. Egy többkultúrájú vagy vegyes gazdaság esetében természetesen a különböző kultúrák, illetve állatfajok, kategóriák értéke összeadódik, így adva meg a gazdaság teljes SO euró értékét.

A pályázó gazdaságnak legkevesebb két éve kell szerepelnie a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy már legkevesebb két éve igényelt területalapú támogatást. Magánszemélyként nem lehet pályázni, a pályázó csak engedélyezett természetes személy (PFA), egyéni vállalkozás (II), családi vállalkozás (IF) vagy kft. lehet. Viszont a minimális kötelező kétéves régiség teljesül akkor is, ha a pályázó az előző években magánszemélyként volt jelen a nyilvántartásokban, az új gazdálkodási formára pedig csak az idén írja át a területeit, illetve állatait. Ez az APIA-nál és az állategészségügyi hatóságnál is egy típuskérés alapján elvégezhető. A pályázónak egy egyszerű üzleti tervet kell készítenie, amelyben vállalni kell a gazdaság korszerűsítését és bizonyos értékű termény-, illetve termékértékesítést.

Az állattartással is foglalkozó pályázatoknál kötelező a trágyatároló megléte, illetve megépítésének vállalása a pályázat végső kifizetése előtt. Viszont az is megengedett, hogy a gazdaságban termelődő trágyát szerződés alapján elszállítják egy környezetvédelmi engedéllyel rendelkező községi vagy magántulajdonban levő trágyatárolóhoz, 75 kilométeres körzetben. A sikeres pályázó első részletként a támogatási összeg (15 ezer euró) 75 százalékát kapja meg, a második részletet legtöbb három év után. Alapkövetelmény, hogy az első (11 150 eurós) kifizetés 20 százaléknyi értékének megfelelő összegben (2250 euró) terményt vagy terméket kell értékesíteni. Az állandó lakhelynek azon községben kell lennie, ahol a gazdaság található. Engedélyezett, hogy a pályázónak munkahelye is legyen a községben vagy annak 75 kilométeres körzetben.