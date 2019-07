A sokáig elhanyagolt közösségek életébe való hirtelen beavatkozások nem szoktak sikeresek lenni, ezért a projektet kezelő Sepsi Helyi Akciócsoport (román betűszóval GAL) Egyesület működtetői fontosnak tartották az ismerkedést, az érintettek megmozdítását, a felek közötti bizalom kiépítését. Ebből a célból szerveztek egy-egy lakossági fórumot a Sepsiszentgyörgy peremén levő három lakónegyedben – azóta pedig Péter Szabolcs rendszeresen tart fogadóórákat, ahova sokféle gondjukkal fordulnak az emberek, jó néhányat sikerült is megoldani –, közös takarításokat és más tevékenységeket. A tapasztalatok pozitívak: az Őrkőn a másodszori tisztogatáson is megjelenők mérgelődtek az otthon maradottak miatt, akik azért saját portájukat igyekeztek rendbe tenni; és kamaszkorú focicsapat is alakult, amely felnőtt kísérettel már részt vett egy Roma Kupa-mérkőzésen Kőröspatakon. Szépmezőn a zuhogó eső ellenére ültettek is – ott az volt nagyon kedves, hogy egymást pillanatok alatt szétosztották, és a bogrács mellett kiderült, hogy ők is sok mindenre képesek együtt, akár szépmezői napokat vagy gyermekfoglalkozásokat is szervezhetnek. A Csíki negyedben sokkal vegyesebb a közösség, de ott is elindult valami – sorolta Veres-Nagy Tímea, aki szerint csak meg kell találni azokat az embereket, akik változást akarnak, és el kell érni, hogy ők legyenek többen: akkor majd lesz eredmény.

Közben az egyesület rettenetesen sok papírmunkát is végez, a különböző pályázatok előkészítésén dolgozik. A 2023-ig tartó projektre hétmillió eurót nyertek, de a pénzt csak konkrét és igen szigorúan dokumentált (szociális, oktatási, foglalkoztatási, beruházási stb.) tervekkel lehet lehívni, és mivel a cél az, hogy az utolsó centet is felhasználják, próbálnak nagyon alaposan felkészülni a pályázásra. Ki kellett dolgozni egy belső eljárást, ezt még tavaly decemberben felküldték Bukarestbe, de csak két hete kapták meg az útmutatót, amely alapján folytathatják a munkát. Ez egy általános szabályzat, amely országszinten 34 hasonló projekt számára szabja meg a kereteket. Egy hónap a konzultációs időszak, így a legjobb forgatókönyv szerint augusztusban hirdetik meg az első pályázatokat, amelyekre 45 napig lehet jelentkezni. A Sepsi GAL egyesület korábban már egyeztetett az érdekelt szervezetekkel és intézményekkel, így mindenki ugrásra készen várja a saját feladatait. Sok megkötés van, szociális szolgáltatásokat például csak erre akkreditált szervezet végezhet, az infrastruktúra fejlesztése pedig nagyrészt az önkormányzatra hárul, amelynek vannak is tervei, csakhogy a bürokrácia miatt nehézkesen mennek a dolgok. Ezzel együtt Veres-Nagy Tímea bízik abban, hogy felgyorsul a folyamat, és a program 2023-as lezárulásáig sikerül ezer sepsiszentgyörgyit kimozdítani a mélyszegénységből.