A hivatásos és az önkormányzatok alárendeltségébe tartozó tűzoltó-alakulatoknak szánt anyagi segítségnyújtásról döntött egyebek mellett Kovászna Megye Tanácsa a testület legutóbbi ülésén. A határozat értelmében kétszázezer lej jut a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség baróti egységének létrehozására, illetve százezer lejt különítettek el az önkéntes alakulatok szertárainak kialakítását, felszerelését célzó, frissen indított programra. Az ülést követő megyeinfón Tamás Sándor, az önkormányzat elnöke egyebek mellett arról is beszámolt, hogy főépítész nélkül maradt a megyei önkormányzat is.

A testület ellenvetés nélkül fogadta el a költségvetés-módosítást, a kiegészítésként megszavazott összegek a tavalyi többletből kerülnek ki. A tűzoltó-alakulatoknak nyújtott segítség kapcsán Tamás Sándor elmondta, évek óta prioritásként kezelik a hivatásos és önkéntes egységek fejlesztését. A katasztrófavédelmi felügyelőség felszerelését uniós pályázatokkal igyekeznek bővíteni, helyi forrásokból az infrastruktúra kiépítését támogatják. A baróti szertár létrehozásán kívül idén elkészülnek a Kovásznán kialakítandó egység tervei is. Az elnök szerint többször bebizonyosodott már, hogy nagy szükség van az önkéntes alakulatokra, a tűzoltószertáraknak otthont adó épületek azonban több helyen rossz állapotban vannak, s a műszaki felszereltségük is kifogásolható, ezért indították az idevágó megyei támogatási programot. Ez elsősorban a községeknek szól, a vidéki önkormányzatok legtöbb 25 ezer lej támogatást hívhatnak le a 100 ezer lejes keretösszegből, feltétel, hogy a pályázó önkormányzat pénzügyi hozzájárulásának legalább akkorának kell lennie, mint a megyéé. A pályázatok számától függően az is elképzelhető, hogy növelik majd a keretösszeget.

Szintén a költségvetés-módosítás részeként 65 ezer lejt hagytak jóvá a Bod Péter Megyei Könyvtár épületének külső javítási munkálataira. Ezt a homlokzat állapota teszi indokolttá. A megyeinfón Tamás Sándor a volt vármegyeháza kapcsán elmondta: jogi és technikai akadályok miatt az épület még mindig nem került vissza a tanács ügykezelésébe a művelődési minisztériumtól. Mint ismert, a szaktárca bonyolította le a korszerűsítési munkálatokat, amelyek nagy részét le is zárták, de egy ideje az egész folyamat megakadt.

A testület a megyei besorolású utak állapotának osztályozásáról is döntött. Erre a téli karbantartási (hótalanítási) szerződéskötés előkészítése miatt volt szükség. Tamás Sándor szerint a kezelésükben lévő mintegy 220 kilométeres úthálózatból csak 16 kilométerre nem szándékoznak megállapodást aláírni. Ez a szakasz a Sepsikőröspatakot Középajtával összekötő, a Vadas-tetőn áthaladó út, amelyet a téli időszakban lezárnak. Jelenleg foltozási és aszfaltozási munkálatok zajlanak a megye több útján. A Brassó megye határától Árapatakig húzódó szakaszra már új aszfaltréteg került. Következik a nyolc kilométernyi, a 12-es országúttól Gidófalván keresztül Angyalosra vezető részen az új réteg leöntése. A nagyobb útkorszerűsítési munkálatokra már több rendben kiírt licitekre továbbra sincs jelentkező.

Tamás Sándor ugyanakkor a lakosság megértését kéri, amiért egy jogszabály-szigorítás nyomán a megyei önkormányzat főépítész nélkül maradt. A szakemberhiány azért jelent komoly gondot, mert a megyei önkormányzat biztosítja a háromszéki községek és városok háromnegyede helyett ezeket a szolgáltatásokat. A községeken kívül Kézdivásárhely, Kovászna van ebben a helyzetben, és hamarosan Barót is erre a sorsra jut. Az elnök szerint egy olyan feltételt vezetett be a törvény, amelynek igen kevesen felelnek meg, ezért most vagy nem találni jelentkezőt, vagy a meglévő főépítészeknek is távozniuk kell, mivel nem rendelkeznek a kötelező urbanisztikai képesítéssel. A megyei önkormányzatnál találtak ugyan egy áthidaló megoldást, de ezt csak két hét múlva tudják gyakorlatba ültetni. Addig semmilyen kötődő engedélyt, jóváhagyást, bizonylatot nem tudnak kibocsátani – magyarázta Tamás Sándor.