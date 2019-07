Megkönnyítenék a külföldi szavazást

A parlament a választójogi reform mielőbbi elfogadása érdekében a június 30-án véget ért tavaszi ülésszak után rendkívüli ülésszakon folytatja munkáját. Az új szabályozás azért sürgős, hogy az év végi elnökválasztáson már ne legyenek fennakadások a külképviseleteken.

A most elfogadott tervezet szerint a külföldi választókörökben ezentúl nemcsak a voksolásra a hazaiak számára kijelölt vasárnapi napon, hanem az azt megelőző pénteken és szombaton is leadhatják szavazatukat a diaszpórában élők. A szavazókörök elvileg külföldön is helyi idő szerint 21 órakor zárnak, de azok, akik már a helyiségben tartózkodnak és akik előtte állnak sorban, éjfélig még leadhatják majd voksukat.

A tervezet az elnökválasztásra is kiterjeszti a levélben történő szavazást, amelyet 2016-ban a parlamenti választások alkalmával vezettek be. A jogszabály ugyancsak előzetes regisztráció­hoz köti ezt a lehetőséget.

A módosító javaslat értelmében az államelnök-választás évében április elsejétől kezdve a választási kampány maximum 15. napjáig a külföldön élő román állampolgár kérheti felvételét a választási jegyzékbe az Országos Választási Hatóság (AEP) honlapján található típusnyomtatvány kitöltésével. A kitöltéskor meg kell adni a pontos nevet, személyi számot, valamint az országot és a települést, ahol az illető román állampolgár szavazni óhajt. A kérvényhez csatolni kell majd a személyazonossági igazolvány másolatát szkennelt vagy lefotózott formában.

A tervezetet a szenátus ellenszavazat nélkül fogadta el, egyedül az RMDSZ-frakció tartózkodott. Cseke Attila frakcióvezető úgy értékelte: a törvénymódosítás előírásai visszaélésre és a szavazás befolyásolására adnak lehetőséget. Rámutatott: a választási törvény módosítását legutóbb több hónapos, megfontolt bizottsági munka előzte meg, most pedig három nap alatt akarják összecsapni.

Az RMDSZ egyebek közt azt kifogásolta, hogy – az ügymenet gyorsítása érdekében – a pótlistára feliratkozók adatait ezentúl nem kell kézzel jegyzőkönyvezni, az adatfelvételt az elektronikus választási rendszerre bízná a tervezet. Az RMDSZ szerint Románia nincs felkészülve arra, hogy az elektronikus szavazási adatbázis kibernetikai biztonságát szavatolja.

A törvénytervezet végső formáját várhatóan szerdán fogadja el a képviselőház.