Nincs egyetértés az EU-csúcson

Mivel a tagállami vezetők vasárnap esti első megbeszélésükön nem értek el előrelépést, Donald Tusk 23 órakor felfüggesztette a rendkívüli EU-csúcstalálkozót, hogy kétoldalú megbeszéléseket folytasson a tagállamok vezetőivel. Tusk mintegy hat órán keresztül tárgyalt egyenként a 28 uniós ország vezetőivel, hogy tisztább képet kapjon a jelöltek személyét érintő tagállami preferenciákról.

Diplomáciai források közlése szerint továbbra sem világos, hogy az ötös körben folytatott tanácskozást követően, várhatóan hamarosan újrakezdődő teljes uniós tanácskozáson konszenzusra tudnak-e jutni az uniós intézmények vezető tisztségeit illetően. A Politico brüsszeli hírportál egy diplomatától úgy értesült, hogy amennyiben nem jutnak döntésre, az újonnan alakuló Európai Parlament második plenáris ülését megelőzően, július 15-én újabb csúcstalálkozóra kerülhet sor.

A tagországok állam-, illetve kormányfői vasárnap este kezdtek rendkívüli találkozót Brüsszelben, ezen egyetlen napirendi pontként a főbb EU-intézmények vezető tisztségei­nek betöltéséről tárgyalnak. Az Európai Bizottság következő elnökét az Európai Parlament választja meg, de a jelöltállítás kizárólagos joga az unió alapszerződése értelmében az állam-, illetve kormányfőket tömörítő Európai Tanácsé. Ennek ellenére a pártcsaládok – a folyamat demokratizálására hivatkozva – a 2014-es tisztújítás előtt csúcsjelölti rendszert vezettek be azzal a céllal, hogy azon pártcsalád jelöltje kapja meg a brüsszeli bizottság elnöki posztját, amelyre az EP-választásokon a legtöbben szavaznak. 2014-ben az állam-, illetve kormányfők többségi szavazással – magyar és brit ellenvetés mellett – úgy döntöttek, hogy az Európai Néppárt jelöltjét, Jean-Claude Junckert jelölik a testület élére.



A néppárt leszavazta Merkelt

Az Európai Néppárt szembement Angela Merkellel, nem választották meg Soros emberét, Frans Timmermanst, akin keresztül a Soroshoz köthető civil szervezeteket támogatták volna – így összegezték a felfüggesztett európai uniós csúcstalálkozó történéseit az ülésen és a tárgyalásokon részt vevő, az MTI-nek név nélkül nyilatkozó magyar és V4-es delegációtagok.

Beszámolójukban felidéz­ték, hogy az európai parlamenti választás után a csúcsjelölti rendszerrel kapcsolatban – főleg a liberálisok részéről – erős kifogások fogalmazódtak meg, és kiderült, hogy a néppárti Manfred Webernek a tapasztalatlansága miatt nincs meg a támogatottsága az Európai Bizottság elnöki pozíciójára. A visegrádi négyek (V4) is kritizálták őt, mert nem tiszteli a közép-európai országokat, ezért alkalmatlannak tartották a német politikust – emlékeztettek.

Kifejtették: Weber „bukása” után a múlt héten Oszakában tartott G20-csúcstalálkozón született egy megállapodás Emmanuel Macron francia elnök – mint a liberálisok egyik fő vezetője –, az európai szocialisták részéről Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és a néppárti Angela Merkel német kancellár között. A megállapodás lényege az volt, hogy Webert „leveszik”, a néppárt elengedi a bizottsági elnöki posztot. „Merkel megígérte, hogy ezt a néppárt el fogja fogadni”, és a szocialista Frans Timmermans lesz a bizottsági elnökjelölt. A nyilatkozó delegációtagok szerint vasárnap délután Brüsszel­ben a néppárt fellázadt Merkel ellen, és leszavazták az „Oszaka-megállapodást”. Megjegyezték: volt egy olyan pillanat, amikor Merkel azt hitte, sikerült meggyőznie a néppártot, mert felajánlotta, hogy az EPP megkaphatja az Európai Tanács elnöki posztját két és fél évre az ötből, de végül ehhez sem volt meg a szükséges többség, így Merkel és Macron az ülés elhalasztását kérte mára.



Krimiszerű történések

Már önmagában az is elég indok Frans Timmermans (szociáldemokrata csúcsje­lölt) elutasítására, hogy Soros György embere, de a V4-ek azért nem támogatják bizottsági elnöki jelölését, mert szerintük egy ideológiai harcos, és harcot folytat mindenki ellen, aki az ő gondolkodásától különböző módon látja a világot – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a rendkívüli uniós tanácskozáson a V4NA nemzetközi hírügynökségnek.

A kormányfő nyilatkozatában krimiszerűnek nevezte a rendkívüli EU-csúcs történéseit. A küzdelem arról szól, hogy néhány európai vezető – köztük Frans Timmermans és Manfred Weber (az Európai Néppárt csúcsjelöltje) – elhatározta, hogy a következő öt évben az Európai Bizottságot olyan embernek kell vezetnie, aki a Soros-féle civil szervezetek hálózatának és a liberális demokrácia megingathatatlan képviselője – tette hozzá.

„Erre találtak egy igazi harcost, Timmermans egy jó harcos – ellenfélnek sem megvetendő, én respektálom ezért –, aki ideológiai harcos, aki semmilyen másságot nem fogad el, a sajátjától és a liberális demokráciától eltérő semmilyen nézetet nem tolerál, és rá akarja erőszakolni a saját felfogását minden uniós tagállamra” – mondta Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök úgy látja, hogy ha ez a csoport el tudja foglalni az Európai Bizottság elnöki székét, akkor hosszú éveken keresztül a Soros-féle civil szervezeteket onnan fogják finanszírozni, és ezzel megpróbálják majd átalakítani a közép-európai társadalmakat is, különösen a migráció kérdésében. A miniszterelnök leszögezte: „ezt a folyamatot többen is meg akarjuk állítani”; köztük az Európai Néppártot, Magyarországot és V4-eket is említette. Orbán Viktor elmondta, a néppárt parlamenti képviselőcsoportja Strasbourgban gyülekezik, hogy megvitassa a helyzetet. „Kifejezetten remélem, hogy az Európai Néppárt képviselőcsoportja egy világos üzenetet küld nekünk, hogy milyen pozícióért harcoljunk, és remélem, hogy ez a pozíció nem a parlament elnöke, hanem a bizottsági elnöki pozíció lesz” – közölte a magyar kormányfő.