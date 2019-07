Hitel-találkozó

A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház előadótermében július 4-én, csütörtökön 18 órától Szász István Tas A nagy generáció és váteszi üzenetei címmel mutatja be a kolozsvári Hitel nemzetpolitikai szemle (1935–1944) születésének, működésének és elhallgatásának történetét, mának szóló üzeneteit, budapesti újjászületését. Az előadó bemutatja a folyóirat tíz évét feltáró és napjaink olvasatában elmagyarázó, nemrég megjelent művét, és megtekinthető lesz a Hitel történetét 22 kiállítási panelen szemléltető anyag is. A szerzővel a leányfalusi küldöttség részéről Nyíri Csaba nyugalmazott polgármester és Bedő Szilvia, a Ravasz László Könyvtár igazgatója beszélget. Az est házigazdája Czegő Zoltán író, költő és dr. Nagy Lajos.

Évadzáró rendezvény Kovásznán

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület keretében működő Ignácz Rózsa Irodalmi Klub és Fábián Ernő Népfőiskola évadzáró rendezvényre várja az érdeklődőket július 5-én, pénteken 18 órától a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa termébe. A 140 éve született Móricz Zsigmondra emlékezünk címmel a Pokolsár Egyesület bemutatja Móricz Zsigmond Túrós felügyelő című vidám jelenetét. Egy nagy generáció és váteszi üzenetei címmel Szász István Tas tart előadást a kolozsvári Hitel c. folyóirat történetéről. Az est házigazdája: Balogh Zoltán esperes.

Új tárlat a Magmában

Kortárs magyar képzőművészek alkotásaival találkozhatnak a látogatók idén nyáron a sepsiszentgyörgyi MAGMA tereiben. Jelenünk átalakuló természetélményével a kortárs képzőművészet is egyre többet foglalkozik, ahogy egyre nyilvánvalóbb az is, hogy az emberiség elveszítette a kontrollt a bolygó felett. A kiállítás olyan kortárs művészeti alkotásokat mutat be, amelyek a természetre irányuló, radikálisan változó felfogásunkra reflektálnak. Kurátor: Fenyvesi Áron. Kiállító művészek: Kiss Adrian, Ulbert Ádám, Keresztes Zsófia, Komoróczky Tamás. A kiállítás hétfő kivételével naponta 11-19 óra között látogatható, a belépés ingyenes.

Székelyföldi gyógynövénynap

Július 5-én, pénteken 15.45-től Csíksomlyón a Szent István Gyermekvédelmi Központ közösségi kertjében negyedik alkalommal szervezik meg a Székelyföldi gyógynövénynapot. Székelyföld-szerte ezen a napon zajlanak a Nyitott Kert program rendezvényei, ahol székelyföldi és magyarországi előadók, termelők és mesteremberek várják a gyógynövények és használatuk iránt érdeklődőket.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Rossz versek – magyar vígjáték, dráma, román felirattal; 16.45-től Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, magyarul beszélő; 18.30-tól X-Men: Sötét Főnix – amerikai akció-kalandfilm, román felirattal; 19 órától Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő; 20.45-től Napszállta – magyar–francia dráma, román felirattal; 21 órától Gyerekjáték – amerikai akcióthriller, krimi, magyarul beszélő. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária Rá­dióval!, 9-től Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 15.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Ady 100 – Ady arcai pályázat

A Mank Nonprofit Kft. Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából nyílt pályázatot hirdet alkotó- és előadóművészek számára. A pályázat célja: Ady sokszínű életművének és szellemi örökségének bemutatása kortárs megfogalmazásban; a költő különleges személyisége és művei által inspirált új alkotások létrehozása; a különböző művészeti területeken alkotó művészek (írók, költők, zeneszerzők, képző-, ipar- és előadóművészek) megszólítása, az általuk létrehozott pályaművekből, műalkotásokból összművészeti rendezvény megvalósítása.

Pályázni lehet új, korábban még nem publikált irodalmi alkotásokkal; versszínházi produkciókkal (amelyek Ady Endre verseit dolgozzák fel a megszokottól eltérő, újszerű módon); színjátszó csoportok műveivel (amelyek Ady Endre életének bizonyos szakaszait jelenítik meg kamara-előadás, miniszíndarab formájában); képző- és iparművészek esetében bármilyen technikával elkészített műalkotásokkal (az elkészített mű mérete maximum 120 × 120 cm lehet); megzenésített versekkel; előadóművészeti darabokkal, zenés és táncos előadásokkal (amelyek kapcsolódnak Ady Endre verseihez, életéhez).

A felhívásra írók, költők, drámaírók, zenészek, képző- és iparművészek, grafikusok, fotóművészek, előadóművészek, színjátszó csoportok, illetve bármilyen egyéb művészeti ágban alkotó művészek pályázatait várják az ady100@alkotomuveszet.hu e-mail-címre szeptember 23-ig.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Alsócsernátonban a Sylvester Lajos Községi Könyvtárban, 18–19.30 óráig Felsőcsernátonban a Bod Péter Népházban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Találkozó

Az egykori sepsiszentgyörgyi autóvillamossági alkatrészeket gyártó vállalat, a IAME meghívja volt alkalmazottjait és barátait az Electro-sportpályára a hagyományos évi találkozóra július 5-én 17–22 óráig. Érdeklődni lehet Puskás Csabánál (telefon: 0729 018 305) és Orbán-Barra Gábornál (telefon: 0749 226 553).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Romulus Cioflec utca 11. szám alatti Hygea (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy július 4-én, csütörtökön 8–11 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Hajnal utcában, valamint a Szegfű utcában a Hajnal utca és a Tavasz utca közötti szakaszon. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ELŐADÁSOK. Ma Both Zsuzsa kézműves, néprajzkutató Jeles napok és ünnepi szokások, csütörtökön Kakas Zoltán, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa Beszélő kövek címmel néprajzi témában értekezik Csernátonban az ötnapos módszertani kézműves- és néptánc-műhelymunka keretében.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Ma 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebere klubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS EGYESÜLET szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utcai székházban.