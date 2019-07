A szervezők által kiadott közlemény szerint Erdélyben az idén Kájoni-emlékévet hirdettek a ferences szerzetes születésének 390. évfordulója tiszteletére. Az emlékév gondolata a fesztivál szervezőcsapatában, a Hargita Megyei Kulturális Központ munkatársaiban született meg, ugyanis a fesztivál létrejöttét annak idején szintén Kájoni emlékezete ihlette.

A fesztivál előfutára a csíkszeredai Mikó-vár udvarán 1979-ben tartott In memoriam Joannis Kajoni című emlékhangverseny volt, amelyet Miklóssy Vári Vilmos botanikus, muzeológus kezdeményezett Kájoni János születésének 350. évfordulójára. A kezdeményezés végül több lett egyetlen koncertnél, hiszen a régizene országos fórumává vált.

A 17. századi ferences rendi szerzetes, zeneszerző, orgonaművész és -ké­szítő, botanikus, építész, nyomdász és könyvkiadó szellemisége végigkísérte a fesztivált, az erdélyi zene és Kájoni János zenei hagyatéka minden évben jelen volt a műsorban, így nem volt kérdés, hogy az idei fesztivál témája az emlékévhez igazodik – mondta Filip Ignác Csaba művészeti vezető.

A fesztivállal egy időben zajló Régizenei Nyári Egyetem orgonakurzusa is Kájoni előtt hajt fejet, előadásokon idézik fel alakját, a tananyag is zenei örökségére épül, mint ahogy a fesztiválon fellépők is valamennyien reflektálnak Kájonira. „A Kájoni-kódex bizonyítja, hogy Erdélyben négyszáz évvel ezelőtt is olyan zenei élet volt, amely ötvözte a nyugat-európai és a jellegzetesen erdélyi műzene alkotásait. Zenei hagyatéka révén beleélhetjük magunkat a négyszáz évvel ezelőtti Erdély hangulatába, az erdélyi főurak által játszott, táncolt vagy hallgatott zene varázslatába” – mondta a fesztivál művészeti vezetője.

Az idei programban több nemzetközi együttműködésből származó zenei projekt szólal meg, helyet kapnak a fiatal előadók és a visszatérő erdélyi és magyarországi, valamint olasz és francia együttesek is. A fesztivál idején összesen tizenkét mesterkurzus zajlik, idén újdonságnak számít az orgona-, valamint a kórus- és karvezetői kurzus.

A Csíkszeredai Régizene Fesztivált először 1980-ban szervezték meg, 1986-ban a román kommunista hatóságok betiltották, majd 1990-ben indult újra.