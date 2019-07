Szobrot állítanak Trump felségének

Következő írásunk

Walfrid Huber sok szempontból példakép lehet. Kétkezi munkás emberből vált egyetemi tanárrá, mesterségét művészi szintre emelte, „labanc” létére magyar nőt vett feleségül, megtanult magyarul, nyelvünket nemcsak társalgási szinten beszéli, hanem a szaknyelvet is birtokolja; szakmájában nem tűri a kontár munkát (néhol a kovácsok rémeként emlegetik), életcéljául tűzte ki, hogy a majdnem kihalt mesterséget annak hagyományos módján felélessze, és arról is gondoskodott, hogy a következő nemzedékeket legyen, aki jól tanítsa. Nem utolsósorban némi köze a székelyföldi Nemzetközi Kovácstalálkozóhoz is van, hiszen a Sepsiszentgyörgyön szeptemberben immár negyedik alkalommal sorra kerülő rendezvény létrejötténél ő is bábáskodott. A most 77 éves Walfrid Huber életútja tanulságul szolgálhat sok tévelygő fiatalnak.