Egy napon, azaz 24 órán belül kell jelenteni a medvék által okozott károkat a polgármesteri hivatalban – tudatja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amelynek közleménye néhány tanácsot is megfogalmaz az erdőben járók számára. A kérdés úgy került napirendre, hogy Sepsiszentgyörgyön az elmúlt két hétben két városszéli gazdaságba is betört a nagyvad, és több juhot megölt.

A szemerjai erdő közelében lakó Szőcs Imrétől már tavaly nyáron is elhurcolt egy kost, az idén pedig tíz napon belül háromszor látogatta meg: először június 15-én éjjel, amikor három háziállatot ölt meg, de nem tudta őket elvinni; ezért térhetett vissza 19-én este, amikor a házigazda látta is. Akkor a medve elmenekült, de 25-én ismét visszatért, ezúttal fényes nappal – délután fél négykor –, és mivel a kutyák csak éjjel vannak szabadon, ezúttal sikerrel járt, elvitt egy juhot. 15-én és 19-én egy medve – nem tudni, hogy ugyanaz-e – egy másik udvarba is betört az árkosi út mentén, ott is több juhot ölt meg. A károsultak előbb a csendőrséget hívták ki – azaz őket küldte az egységes segélyhívószámnál szolgálatos alkalmazott –, majd a polgármesteri hivatalban is panaszt tettek, de már hiába.

A medvék ismételt megjelenése nemcsak a gazdákat érinti érzékenyen, hanem a város lakóit és a városi erdőben kirándulókat is, hiszen a Pap kútja és a Honvéd kút közötti terület a legkönnyebben elérhető erdei sétalehetőség a megyeszékhelyen, és ott van a Debren-tanösvény is, ahova vélhetően már kevés szülő vagy tanítónő meri kivinni a gyermekeket. Sepsiszentgyörgy önkormányzata a medveveszély miatt levélben fordult a környezetvédelmi minisztériumhoz, nagy reményeket azonban nem fűznek a folyamodványukhoz.

Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser a történtekről elmondta: a két gazdaságban össze­sen tíz juhot ölt meg a medve, a gazdák azonban nem jelentették 24 órán belül a kárt – ahogy ezt egy 2008-ban elfogadott kormányhatározat előírja –, és ha nincs kár, nincs kárpótlás sem, ami pedig talán még fontosabb: nem lehet elindítani a medve kilövésére vagy eltávolítására irányuló eljárást. Ennek ellenére összehívták az illetékes vegyes bizottságot – az önkormányzat, a környezetvédelmi hivatal, az erdőőrség és a vadászegyesület képviselőivel –, kiszálltak mindkét helyre, megállapították, hogy nyilvánvalóan medve járt ott, ezt jegyőzkönyvben is rögzítették, csatolták a megölt juhokról és letört kerítésekről készült fényképeket, és az egész paksamétát felküldték Bukarestbe a környezetvédelmi minisztériumhoz. A kísérőlevélben azt is leírták, hogy nem most először fordul elő medve a város belterületén, de most már akárhol megjelenhet, ami veszélyezteti a lakosság épségét – közölte a városmenedzser, ám azt is hozzáfűzte: a környezetvédelmi hivatal munkatársait már naponta 3–4 helyre hívják a megyében medve okozta pusztításért helyszínelni, a kilövésre vagy eltávolításra vonatkozó döntés azonban a fővárosra tartozik, és ott nem mozdul semmi.

Emiatt egyelőre az önkormányzat csak néhány tanáccsal tud szolgálni: mivel a medvék már a lakott területek közelébe és a piknikezőhelyekre is bemerészkednek, járjunk körültekintően, az erdőbe egyedül ne menjünk, és mindig hangosan, zajt csapva közlekedjünk.