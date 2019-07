Ursula von der Leyen lehet az EB új elnöke

Ursula von der Leyent a visegrádi országok is támogatják

Azt is megerősítette, hogy Von der Leyen mellett Charles Michel belga miniszterelnököt megválasztották Tusk utódjának, az Európai Tanács új elnökének. A spanyol Josep Borrelt jelölik az EU-s külügyminiszteri posztnak megfelelő külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek. Christine Lagarde-ot, az IMF elnökét pedig az Európai Központi Bank élére jelölik. Először jelöltek nőt az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank élére is.

Tegnap este egy rövid időre újból fel kellett függeszteni az EU-csúcsot. A Politico szerint lényegében Németországon kívül a többi vezető már hajlott Von der Leyen megszavazására – azonban meglepő módon Angela Merkel kancellárnak kellett kivárnia, mivel a német nagykoalíciós partner szociáldemokraták hevesen ellenezték a védelmi miniszter bizottsági elnöki jelölését. A Politicónak öt diplomata is azt mondta, hogy ennek az lett a vége, hogy Németország végül tartózkodott az EU-s vezetőkről, köztük a német bizottsági jelöltről szóló szavazáson.

Ursula von der Leyen 61 éves, Berlinben tizenöt éve folyamatosan vezető tisztséget töltött be Angela Merkel kormányaiban: 2005-től 2009-ig családügyi miniszter, 2009 és 2013 között munkaügyi és szociális ügyekért felelős miniszter volt. 2013 decembere óta védelmi miniszter. Von der Leyen korábban többször is beszélt arról, hogy egy föderalista EU az álma. Ehhez Svájcot, Németországot és az Egyesült Államokat hozta fel példaként a Spiegelnek adott 2011-es interjújában. 2015-ben is azt mondta, hogy reményei szerint a gyerekei és unokái Európája már nem államok laza uniója lesz, amit nemzeti érdekek tartanak béklyóban. Védelmi miniszterként pedig a nagyobb biztonsági együttműködés mellett érvelt az EU-ban.