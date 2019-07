Új vízitúra-megállóhelyek a Balatonon

A sajtótájékoztatóval egybekötött átadó ünnepségen Hidvégi József, Fonyód polgármestere elmondta, régi hagyományokkal rendelkezik a város víztelepe, ahol az épületek idejétmúltakká váltak. A bázis fejlesztésének csak az első állomása lesz a Kajak-Kenu Pont kialakítása, a város további fejlesztéseket is tervez a jövőben a telepen, ahol eddig elsősorban a fonyódi és az idelátogató gyerekek oktatása, nevelése, vízhez szoktatása zajlott – tette hozzá. A megvalósult fonyódi fejlesztések részeként 16,7 millió forint uniós és 4,6 millió forint önkormányzati forrásból új csónakház létesült, továbbá 22 millió forint uniós támogatásból számos új vízi-eszközt – kajakokat, sárkányhajókat, SUP-okat, mentőmellényeket, illetve GPS-modulokat és más kiegészítőket – szereztek be, amit bárki bérbe vehet.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az eseményen hangsúlyozta, a kormány azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra Magyarország a leg­élhetőbb országok közé tartozzon, aminek fontos eleme, hogy miként tölthetik el a szabadidejüket az emberek. Mint kifejtette, a vízitúra-megállóhely átadása azért is örömteli esemény, mert sokan mondogatják régóta, milyen szívesen körbeeveznék a Balatont, és erre hamarosan lehetőség nyílik. Említést tett arról is, hogy sok egyéb kalandlehetőséggel is bővül az üdülőrégió kínálata. A szabadidő-eltöltés fontosságát hangsúlyozta annak kapcsán is, hogy egy közelmúltban közzé tett statisztika szerint Magyarországon élnek a legelhízottabb emberek Európában.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke elmondta, a Felső-Tiszán már több százan, ezren vették birtokba a vízitúra-megállóhelyeket. A Balatonon eddig három készült el a tervezett hétből, amelyek közül a fonyódit adták át először hivatalosan. „Fel lehet fedezni a vízen is a Balatont úgy, hogy átjárást is szeretnénk biztosítani a különböző járművek között” – fogalmazott. Mint kifejtette, ez azt jelenti, hogy például aki kajakkal elmegy Zamárdiba, az kerékpárral is visszatérhet. Ennek a logisztikáját egy mobilalkalmazással kívánják biztosítani.